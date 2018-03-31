Stephen Hawking için Cambridge'de cenaze töreni

Çalışmalarıyla özellikle astrofizik alanında birçok başarıya ulaşan ve 14 Mart'ta 76 yaşında hayatını kaybeden Stephen Hawking için yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenleniyor.

İnançsız bir kişi olduğunu sürekli olarak belirtmesine karşın bilim insanının çocukları Lucy, Robert ve Tim, tören için 50 yıldan fazla bir süre çalışmalarını yürüttüğü İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nin Aziz Meryem Kilisesi'ni tercih etti.

Hawking'in çocukları "Babamızın hayatı ve çalışmaları, hem inançsız hem de dindar birçok kişi için birçok şey ifade etti. Bu yüzden cenaze töreni hem kucaklayıcı hem de geleneksel" olacak açıklamasında bulundu.

Bilim insanının beyaz zambak ve güllerle donatılan tabutu Cambridge Üniversitesi çalışanları tarafından taşındı. Törende ayrıca Hawking için bestelenen ve Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabından alıntılar içeren Gece Gökyüzünün Ötesi isimli uzay temalı müzik çalınıyor.

Törende Hawking'in hayatını konu alan 2014 yapımı Her Şeyin Teorisi isimli biyografik filmde astrofizikçiyi canlandıran oyuncu Eddie Redmayne cenaze sırasında Zebur'dan Vaiz okuyacak.

Astronom Martin Rees, Hawking'in bir çocuğu ve öğrencisinin de ayrıca konuşma yapacağı törende kilisenin çanı 76 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı için 76 kere çalacak.

Törene katılan diğer isimler

Konuk listesinde SpaceX şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın yanı sıra oyun yazarı Alan Bennett bulunuyor.

Törene ayrıca Cambridge Üniversitesi mezunu ve model Lily Cole, Queen müzik grubunun gitaristi ve aynı zamanda bir astrofizikçi olan Brian May ve Hawking hakkında bir belgesel filmi çeken komedyen Dara O Briain da katılıyor.

Cambridge sokakları dolu

Teorik fizik alanındaki çalışmaları ile bilimin bu alanında büyük ilerlemelere katkıda bulunan Hawking'in cenaze töreni için Cambridge kentindeki geçiş merasimi sırasında binlerce kişi toplandı.

Kas erimesi ve omurilikte tahribat anlamına gelen Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle hareket yeteneğini tamamen kaybeden Hawking uzun yıllardır bilgisayar yardımıyla çevresiyle irtibat kurabiliyordu.

1968 yılında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan İngiliz fizikçi, ağır sağlık sorunlarına rağmen Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olmuş ve 30 yıl ders vermişti.

Astrofizikçinin külleri, 15 Temmuz'da Londra'da daha geniş bir katılımla düzenlenecek cenaze töreni sonrası aralarında Isaac Newton, Charles Darwin, Michael Faraday gibi bilim insanlarının mezarlarının da bulunduğu Westminster Abbey olarak bilinen Aziz Peter Kilisesi'nde toprağa verilecek.

AFP,AP,rtr,dpa/ÇÖ,ÖA

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