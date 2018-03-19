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Stephen Hawking'in yayınlanmamış makalesi çoklu evren gizemini çözebilir

İngiliz bilim insanı ise 76 yaşına kadar çalışmalarına devam edip birçok teoriye, kitaba imza attı

19 Mart 2018 11:48

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in henüz basılmamış bir araştırma makalesini bize miras bıraktığı ortaya çıktı. Bazı uzmanlara göre Hawking'in makalede bahsedilen yeni teorisi, başka evrenlerin varlığına dair gizemi aydınlatabilir.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Profesör Thomas Hertog, Hawking'le beraber yazdıkları bu makalenin bir bilim dergisi tarafından değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

Bu makale, Hawking'in 1983'te yayınladığı Big Bang (Büyük Patlama) teorisinde bahsettiği çoklu evren teorisini bir adım öteye götürüyor.

"Sonsuz Şişme'den Yumuşak Bir Çıkış" adı verilen makalede, çoklu Büyük Patlamaların izini sürmek için gereken uzay keşif araçlarının nelere sahip olması gerektiğiyle ilgili matematikçilere fikir veriyor.

Prof Thomas Hertog, bu yeni teoriyle ilgili Hawking'le ortak çalışma yürüttüklerini ve Hawking'le çalışmanın son onayını almak için ölümünden çok kısa bir süre önce buluştuklarını anlattı.

Ünlü İngiliz kuramcı, uzay bilimi, kara delikler ve kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalarıyla biliniyordu.

Doktorlar, Hawking'in 22 yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle yalnızca iki yıl ömrü kaldığını söylemişti, İngiliz bilim insanı ise 76 yaşına kadar çalışmalarına devam edip birçok teoriye, kitaba imza attı.

Hawking uzayla ilgili görüşlerini şöyle dile getirmişti:

"Yeryüzündeki yaşamın, aniden çıkabilecek bir nükleer savaş, genetiği değiştirilmiş bir virüs gibi felaketler ve giderek artan başka tehlikelerle yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna inanıyorum. İnsanoğlunun uzaya gitmediği sürece bir geleceği olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden, insanların uzaya ilgi duymasını teşvik etmek istiyorum."

 

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