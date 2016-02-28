Star'a göre 10 üyesini Abdullah Gül'ün atadığı AYM'de Can Dündar ve Erdem Gül kararını 'kripto paralelciler' verdi!

Anayasa Mahkemesi, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haklarının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmetti. 2 üyenin katılmadığı genel kurulda 3'e karşı 12 oyla 'hak ihlali' kararı çıktı. Star gazetesi, bugünkü manşet haberinde AYM'de evet oyu veren 12 üyeden 10'unun dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin kanunun iptali yönünde oy kullandığını hatırlatarak, "Üyeler FETÖ adına evet" dedi ifadesine yer verdi. Haberde, "Gerçek yüzünü gösteren kripto paralelcilerin yanı sıra kararın bir hafta önce netleştirilmesi ve sızdırılması başka işbirlikçileri de gündeme taşıdı" dendi.

Star'ın haberinde "Hukuk skandalına itiraz edip, 'Daha yargılama bile başlamadı. Kendimizi mahkeme yerine koyamayız. Erteleyelim' diyen üyeye, AYM Başkanı Zühtü Arslan 'Bugün bitirmeliyiz' diye sert çıkmış" ifadelerine yer verildi.

Anayasa Mahkemesi'nde kim ne yönde

oy verdi, hangi üyeyi kim atadı?



