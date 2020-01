CHP'li Yarkadaş: Can Dündar'a yönelik yeni bir kumpas hazırlığı var

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yeni bir kumpas hazırlığı içinde olunduğunu söyledi. Yarkadaş, AKP iktidarını uyardığı konuşmasında, "Bunu sakın denemeyin, altında kalırsınız. Tükürdüğünüzü yalarsınız'' ifadesini kullandı.

''Yeni komplo hazırlığı mı var?"

TBMM'de süren görüşmeler kapsamında söz alan ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'tan bir uyarı geldi. Yarkadaş, Can Dündar'a yönelik yeni bir komplo hazırlığı yapıldığını belirtti. CHP'li vekil, şöyle konuştu:

"Silivri Cezaevi'nde tam doksan iki gün boyunca Can Dündar ve Erdem Gül'e olmadık eziyeti yaptınız. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte iki gazeteci özgürlüğüne kavuştu. Ancak Can Dündar ve Erdem Gül'ün serbest bırakılmasının ardından Bülent Arınç'ın "troliçe" dediği ahlaksızlar hemen harekete geçti. Can Dündar'ın önümüzdeki salı günü yeniden gözaltına alınacağını ve Fethullah Gülen Cemaati bağlamında yapılacak bir operasyonda tutuklanacağını yazdılar.''

''Altında kalırsınız...''

Genel Kurul kürsüsünde konuşan Yarkadaş, AKP iktidarını ise sert sözlerle uyardı. Yarkadaş, ''Umarım, Can Dündar'a ilişkin böyle bir komplo kurmaya kalkmazsınız çünkü bu komployu kurarsanız bunun da altında kalır, tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalırsınız. Sizi şimdiden uyarıyorum'' dedi.

Tutuklu gazeteciler listesini gösterdi

Yarkadaş, aynı konuşma sırasında, sayılarının 32'yi bulduğunu söylediği tutuklu gazetecilerin listesini de gösterdi. Aralarında Ali Konar, Beritan Canözer, Erdal Süsem, Erol Zavar, Ferhat Çiftçi, Feyyaz Irmak, Gurbet Çakar, Gültekin Avcı, Hamit Dilbahar, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Mesut Aslan, Mikail Barut, Mikdat Algül, Yusuf Keskin ve Mustafa Gök'ün de olduğu 32 gazetecinin ismini kürsüde dillendiren Yarkadaş, "Basın özgürlüğü sıralamasında en altlardayız'' dedi. Bunun üzerine AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, oturduğu yerden "El insaf'' diye laf attı. Yarkadaş da Metiner'e dönerek, şöyle dedi:

''Ülkemiz uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre hapisteki tutuklu gazetecilerin sayısının en üst noktada olduğu bir yere dönüştü... Bu gerçeğe rağmen, Mehmet Metiner "El insaf!" diyebiliyor. "El insaf!" demek yerine, "Basın özgürlüğü kırmızı çizgimizdir" diyen iktidarın bunun gereğini yerine getirmesi gerekiyor.''

Anadolu Ajansı'na var, korkusuza yok

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin çok önemli bir kısmının "AKP'nin yayın organı haline gelen ve muhaliflerin haberlerine yer vermeyen'' Anadolu Ajansı'na aktarıldığını söyledi. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün son dokuz yılda AA'ya 892 milyon TL aktardığına dikkat çeken Yarkadaş, bu sırada KORKUSUZ Gazetesi'ni de milletvekillerine gösterdi. Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Bakın, bir gazete... Adı "Korkusuz"... Sözcü gazetesinin yayın organlarından, o grubun yayınlarından. Bu gazete 50 binin üstünde satıyor ama iktidar yandaşı olmadığı, Kaçak Saray'a yağcılık yapmadığı ve Ahmet Davutoğlu'nu alkışlamadığı için Basın İlan Kurumu'nun gelirlerinden mahrum bırakılıyor.

"İMC'yi kapatmaya hakkınız yok"

İktidarın medyayı baskı altına aldığını da belirten Yarkadaş, İMC TV'nin kapatılmasını buna örnek olarak gösterdi. Yarkadaş, "Önceki gün İMC TV'nin yayınlarını haksız ve hukuksuz bir biçimde, yetkiniz olmadığı hâlde kapattırdınız. RTÜK denetimindeki bir kanalı savcılığın keyfî ve faşizan anlayışıyla siyaha düşürdünüz. Artık bu yanlıştan vazgeçin. Medyadan ve gerçeklerden bu kadar korkmayın'' dedi.

Muhalif gazeteciler basın kartı engeli

Yarkadaş, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nü eleştirdiği konuşmasında, değiştirilen Basın Kartı Yönetmeliği'ni de gündeme getirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Sarı Basın Kartı Komisyonu'ndan dışlandığını belirten Yarkadaş, ''Muhalif gazetecilerin hiçbirine sarı basın kartı verilmiyor'' ifadesini kullandı.