Sabah yazarı Mahmut Övür: Can Dündar’ın son bir-iki yıldır yaptığı operasyonel gazeteciliktir

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından tahliye olan Can Dündar'ın son iki yıldır operasyon gazeteciliği yaptığını ileri süren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, “MİT TIR'ları Haberi Türkiye’ye karşı yapılmış, bir casusluk operasyonunun parçasıdır" dedi.

CNN Türk'te 'Hakan Çelik ile Hafta Sonu' programına konu olan Milliyet yazarı Mehmet Tezkan ve Sabah yazarı Mahmut Övür tutuksuz yargılanmak üzerine cezaevinden çıkan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliyelerine sevindiklerini açıkladı.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Can’ın son bir – iki yıldır yaptığı operasyon gazeteciliğidir. MİT Tırları Haberi Türkiye’ye karşı yapılmış, bir casusluk operasyonunun parçasıdır. Erdem için aynı şeyi söylemiyorum. O gazetecilik yaptı. Can’ın son iki – üç yıllık tavrı algı operasyonudur” dedi.

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan ise Mahmut Övür’e karşı çıkarak, “Mahkemeler nasıl gazetecilik yapıldığına ve siyasi iktidarın sana nasıl baktığına göre karar alamaz” dedi.