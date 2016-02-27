T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar ve Erdem Gül özgürlüklerinin ikinci gününde Cumartesi Anneleri'nin eylemine gitti

"Son anne evladına, hiç olmazsa mezarına kavuşana kadar yanlarında olacağımıza söz veriyoruz"

27 Şubat 2016 20:18

Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, özgürlüklerinin ikinci gününde Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldı. Kayıp yakınlarıyla sohbet eden Dündar ve Gül, Gezi Berkin Elvan’ın anne ve babasıyla da yakından ilgilendi. Dündar ve Gül'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Can Dündar, “Bizim bu desteğe bir gönül borcumuz var. Onları ödemek için bir seri ziyaret yapacağız. İlk ziyarete buradan başladık. Cumartesi Anneleri zor günümüzde yanımızdalardı. Geçmiş olsun ziyaretine gelenler oldu, haber gönderenler, mektup yazanlar oldu. O mektuplar, o haberler, o ziyaretler bizi içeride dik tuttu. Onlara şükran borcumuz var. Onların çektiği çilenin yanında tabi bizimki hiç kalır. Onlar evlatlarının peşinde. Biz nihayet evlatlarımızla kucaklaşabildik. Onlara teşekkür ediyoruz. Son anne evladına, hiç olmazsa mezarına kavuşana kadar onların yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

 

'Kayıplar meselesi Türkiye'deki

demokrasi arızalarının en ünlüsü'

 

Erdem Gül de, “Cumartesi Anneleri aslında uluslararası anlamda da bilinen Türkiye’nin demokrasi konusunda daha çok yol kat etmesi gereken, Türkiye’nin demokrasi konusundaki arızalarından, eksikliklerinden birinin belki de dünyaca bilinen en ünlü örneği; kayıplar meselesi. Bizdeki demokrasinin, özgürlüklerin, insanların mutlu ve rahat yaşamalarının önündeki bütün engellerin kaldırılmadığı düzlemde yaşadığımız için bu tür sorunlarla yaşıyoruz. Hepimizin de görevidir. Bu sorunların daha azaltılması mümkünse sıfırlanması için çalışmak dolayısıyla isteğimiz budur. Onların acılarını yüreğimizde hissediyoruz” dedi

ETİKETLER

can dündarerdem gülcumartesi anneleriberkin elvansami elvan

İlgili Haberler

İMC TV, Can Dündar canlı yayında konuşurken karartıldı!

TÜRKSAT: Yayını pazarlama bölümünden gelen talimatla kestik

Can Dündar: Avukatlarımız, MİT TIR'ları haberini basmadan önce hapse girebileceğimize dair bizi uyarmıştı

"92 gün hiç güneş görmedik; müziği açıp kendi kendime dans ettim"

Can Dündar'dan 'bir yandaş yazı denemesi': Erdoğan'a teşekkür borçlu olduğumu düşünüyorum...

"Sayenizde saklamaya çalıştığınız MİT TIR'larını tüm dünya duydu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24