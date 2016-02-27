Can Dündar ve Erdem Gül özgürlüklerinin ikinci gününde Cumartesi Anneleri'nin eylemine gitti

Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, özgürlüklerinin ikinci gününde Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldı. Kayıp yakınlarıyla sohbet eden Dündar ve Gül, Gezi Berkin Elvan’ın anne ve babasıyla da yakından ilgilendi. Dündar ve Gül'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Can Dündar, “Bizim bu desteğe bir gönül borcumuz var. Onları ödemek için bir seri ziyaret yapacağız. İlk ziyarete buradan başladık. Cumartesi Anneleri zor günümüzde yanımızdalardı. Geçmiş olsun ziyaretine gelenler oldu, haber gönderenler, mektup yazanlar oldu. O mektuplar, o haberler, o ziyaretler bizi içeride dik tuttu. Onlara şükran borcumuz var. Onların çektiği çilenin yanında tabi bizimki hiç kalır. Onlar evlatlarının peşinde. Biz nihayet evlatlarımızla kucaklaşabildik. Onlara teşekkür ediyoruz. Son anne evladına, hiç olmazsa mezarına kavuşana kadar onların yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

'Kayıplar meselesi Türkiye'deki

demokrasi arızalarının en ünlüsü'

Erdem Gül de, “Cumartesi Anneleri aslında uluslararası anlamda da bilinen Türkiye’nin demokrasi konusunda daha çok yol kat etmesi gereken, Türkiye’nin demokrasi konusundaki arızalarından, eksikliklerinden birinin belki de dünyaca bilinen en ünlü örneği; kayıplar meselesi. Bizdeki demokrasinin, özgürlüklerin, insanların mutlu ve rahat yaşamalarının önündeki bütün engellerin kaldırılmadığı düzlemde yaşadığımız için bu tür sorunlarla yaşıyoruz. Hepimizin de görevidir. Bu sorunların daha azaltılması mümkünse sıfırlanması için çalışmak dolayısıyla isteğimiz budur. Onların acılarını yüreğimizde hissediyoruz” dedi