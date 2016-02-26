İMC TV, Can Dündar canlı yayında konuşurken karartıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör propagandası yaptığı iddiasıyla frekansının iptal edilmesini istediği İMC TV'nin canlı yayın yaptığı esnada ekranı karardı. TÜRKSAT’tan kesintiyle ilgili yapılan açıklamada, “Pazarlama bölümünden gelen talimatla yayını kestik” dendi.

İMC TV'nin TÜRKSAT'taki yayını karartıldığı sırada, dün gece tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar canlı yayında konuşuyordu. Ekran kararmasının savcılık kararı doğrultusunda olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

İMC TV ekranında "İMC TV'nin uydu yayınında kesinti oluştu, sebebi henüz netleştirilemedi" ifadesi yer alıyor. İMC TV, internet üzerinden yayınına devam ediyor.

Basın örgütlerinden tepki

İMC TV'nin karartılmasıyla ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de tepki geldi. Cemiyet'in İMC TV'nin uydu yayınının kesilmesiyle ilgili verdiği tepkinin metni şöyle:

Can Dündar ve Erdem Gül'ün serbest bırakılmasına sevindiğimiz gün, IMC TV’nin karartılması için girişimde bulunulduğunu öğrendik.

Cumhuriyet Savcısı 24 Şubat’ta Türksat Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, 155 polis ihbar hattına yapılan bir şikayet üzerine IMC TV hakkında soruşturma başlattığını belirtti.

IMC TV’nin terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen yazıda Türksat da örtülü biçimde tehdit edildi, hukuki ve ticari kuralları zorlayacak ifadelere yer verildi. Yazıda Türksat’tan IMC TV’ye frekans tahsisine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi istendi.

Daha önceki deneyimlerden bu isteğin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu yıl içinde uydudan çıkarılan yedi kanal fiilen karartıldı.

Gazeteci örgütleri olarak IMC TV’nin de aynı akıbete uğramasını istemiyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin Dündar ve Gül kararı basın ve ifade özgürlüğü açısından ders verici niteliktedir. Bu karar, demokrasimiz açısından umut verirken aynı anda televizyon karartma, terör soruşturması adı altında gazetecilerin tehdit edilmesi basın özgürlüğü konusunda bir adım bile ilerleyemediğimizi gösteriyor.

Bir kez daha yineliyoruz. Tutuklu tüm gazeteciler derhal serbest bırakılsın. Haber siteleri erişime açılsın, yayın yasakları ve akreditasyon uygulamaları kaldırılsın. IMC TV karartılmasın.

TGC, TGS, ÇGD, Basın-İş