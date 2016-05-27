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Star yazarı: Otobüste mastürbasyon ahlaksızlığını paralel yapıya bağlamak, olsa olsa paralel yapının işi olabilir

Galip Öztürk, "Paralelci pislikler şimdi de Metro ile mi uğraşıyorsunuz " demişti

27 Mayıs 2016 16:38

Star yazarı Ersoy Dede, Metro Turizm otobüsünde görevli muavinin, üniversite öğrencisi kadının yüzüne mastürbasyon yaparak boşalmasıyla ilgili olarak, "Otobüste mastürbasyon ahlaksızlığını paralel yapıya bağlamak, olsa olsa paralel yapının işi olabilir" dedi.

Metro Turizm otobüsünde görevli bir muavin, üniversite öğrencisi bir kadının uyuduğu sırada yanına gelip mastürbasyon yaparak yüzüne boşalmış, kadının uyanıp çığlık atması sonrası kendini "Su döküldü" diyerek savunmaya çalışmıştı.

Star yazarı Ersoy Dede'nin "PKK’nın parçaladığı aileler" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Metro Turizm’in bir servisinde, bir genç kadın cinsel saldırıya uğradı..

Detaylarına girmeyeceğim..

Saldırının ardından, Metro Turizm’in tepe yöneticilerinden Mustafa Yıldırımın yaptığı; .. Bu vahim olaydan gerekli dersleri alacağız.. açıklamasını önemsiyorum..  

Patron Çiğdem Öztürk’ün; “... Bunu hazmedebilmem mümkün değil.. Kişinin en ağır cezayı almasına çalışacağım, mağdur yolcumuzun mağduriyetini gidermek için de elimden ne gelirse yapacağım açıklamasını da önemsiyorum..

Buraya kadar verilen imtihan çok iyiydi.

Peki Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk’ün, olayı paralele bağlayan açıklamasını nereye koyacağız..

Muavinin bile ‘şeytana uydum’ diyerek kabullendiği bu ahlâksızlığı, paralel yapıya bağlamak, olsa olsa paralel yapının işi olabilir..

Normal şartlar altına yapılacak bir açıklama değil..

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