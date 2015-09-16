Star yazarı: İzmir'de operasyon olacak, 1200 kişilik bir liste var, ordudaki FETÖ yapılanması ortaya çıkacak!

Star yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının “paralel yapı” dediği, bazı iddianamelerde de “Fethullahçı Terör Örgütü” (FETÖ) adıyla anılan Gülen cemaatine yönelik büyük bir operasyon düzenleneceğini iddia etti. Küçük, “İzmir’de yakın zamanda başlayacak olan operasyon FETÖ’ye yapılmış belki de en kapsamlı operasyon olacak. 1200 kişilik geniş bir liste var. Böylece özellikle ordudaki FETÖ yapılanmasının bütün unsurları ortaya çıkacak” dedi.

Cem Küçük, yazısında “FETÖ kendi içindeki dağılma dalgasını önlemek için habire video yayınlıyor ama nafile. Harç bitti, yapı paydos. Ha itirafçı olursanız o zaman size de af gelebilir, ama önce nedamet getirin” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük’ün Star gazetesinin bugünkü (16 Eylül 2015) nüshasında, “FETÖ’de büyük dalga geliyor!” başlıklı yazısı şöyle:

Görüp görebileceğimiz en büyük terör örgütlerinden biri olan Fethullahçı yapı (FETÖ) yenildikçe tel tel dökülüyor. Darbe yedikçe, ihanetleri ortaya çıktıkça akli melekelerini iyice yitiriyorlar. İmkanını bulan ya da Pensilvanya’nın kaç dedikleri firar ediyor.

Bu yapının en önemli finansörlerinden Akın İpek operasyon yiyince soluğu yurtdışında aldı. Bunun üzerine Pensilvanya hemen bedduaya sarılmış ve şöyle demiş: “Şiddetli bir fırtına ile devrilen ağaçlar gibi bir bir, üst üste devrilecekler. Hazana maruz yapraklar gibi savrulup gidecekler. Kendilerini bir şey görenler, yapraklar gibi toprağa gübre olarak dökülecekler!”

Bu sözler çaresizliğin resmi. Sonun başlangıcı. FETÖ artık bir şey yapamayacağını görünce çırpınmaya başladı. Himmet paralarını kumarda yiyen, Esad’ın finansörleriyle içli dışlı olan bu terör örgütü içerideki çöküşü ve isyanı durduramıyor. Başlarına gelen felaketi gördükçe ne yapacaklarını bilemiyorlar. Pensilvanya beddua ettikçe kendi adamlarının ocaklarına ateş düşüyor.

Ateşten kaçanlar soluğu yurtdışında alıyorlar. KPSS sorularını çalanların 7’si yurtdışında. Usulsüz dinleme şüphelilerinin bazıları kaçtı. 17-25 Aralık’ta darbeye girişen savcılar firari. Daha bunun gibi çok kişi kaçak. O yüzden FETÖ’de bundan sonra tutuklama mekanizmasının çok daha hızlı devreye girmesi lazım. Hiç beklenmeden haklarında iddialar olanları tutuklamak şart. Çünkü bu yapının mensuplarının kaçma şüphesi kuvvetli. Daha önce çok yazdık, çizdik. FETÖ’cü bütün medya organlarına da el konulması elzemdir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Savcı Serdar Coşkun, Savcı Fuzuli Aydoğdu ve diğer birçok yargı ve emniyet mensubu çok hayati bir mücadele veriyor. Hepsinin çok sıkı korunması ve önlerine hiçbir engel çıkarılmaması gerekiyor. Çünkü FETÖ militanlarının ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu işin de şakası yok.

Dün gazetemiz Star’da Kemal Gümüş’ün çok önemli bir haberi vardı. Paralel Yapı’nın Ege bölge sorumlularından Hüseyin Uğur Sarıçiçek, Kemal Gümüş’e kritik açıklamalarda bulundu. İzmir savcılığına “tasfiyelere rağmen paralel polislerin sadece yüzde 30’u deşifre oldu. Emniyet, yargı ve askeriyedeki tam liste imamlarda saklı” dedi. Fethullah Gülen’e yakın tepedeki isimlerle yakın ilişkisi olan Sarıçiçek, FETÖ’nün gizli toplantıları ve görüşmelerine ait yüzlerce ses kaydı, görüntü ve belgeleri İzmir Cumhuriyet Savcılığına teslim etti.

Belgeleri inceleyen İzmir Cumhuriyet Savcısı Okan Batu da hemen soruşturma başlattı. Sarıçiçek’in getirdiği kayıtları ve belgeleri inceleyen Savcılık, örgütün Ege Bölgesi ile dünya yapılanması hakkında önemli bilgilere ulaştı. Bu bilgilerden en önemlisi “Bilal” kod adlı Birol Özün’le ilgili olanı. Ege Bölgesi ilçe-köy ve alevi yapılanmasından sorumlu olan Birol Özün, 1985- 1993 yılları arasında askeri liselere öğrenci yerleştirilmesinden sorumluydu. Harp okulları, polis koleji ile polis akademisine giren ve şu anda emniyet, askeriye ve yargıda üst düzey rütbeli olanların listesi Birol Özün’de.

İzmir’de yakın zamanda başlayacak olan operasyon FETÖ’ye yapılmış belki de en kapsamlı operasyon olacak. 1200 kişilik geniş bir liste var. Böylece özellikle ordudaki FETÖ yapılanmasının bütün unsurları ortaya çıkacak. Bir de ordudaki bu yapıyı organize eden medyadaki bazı isimler. Gültekin Avcı ve Faruk Mercan bu yazdıklarımı iyi okuyun. Türk devletine ihanet etmenin bedeli neymiş anlayacaksınız.

İzmir’deki benzer yapılanma başka şehirlerde de var. Denizli, Kayseri gibi FETÖ’nün belli gücünün olduğu yerde devlet hemen her şeyi biliyor. Savcı ve polisler yapıyı çözdükleri için bu illerde kim kimdir ortaya çıkarıldı. Bu arada unutmadan söyleyeyim: FETÖ’nün mobilyacı ve eşarpçı finansörlerinden bazıları da kaçma hazırlığındalar. Gelen dalgayı görenlerden bazıları Çin seferine bile çıktı. Bazıları kendilerine yer bile baktı. Çok sıkı tedbir alınmalı. Kaçmalarına asla müsaade edilmemeli.

FETÖ kendi içindeki dağılma dalgasını önlemek için habire video yayınlıyor ama nafile. Harç bitti, yapı paydos. Ha itirafçı olursanız o zaman size de af gelebilir, ama önce nedamet getirin.