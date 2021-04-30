Star yazarı Eraslan: Eve kapanma, esnafın geçim sıkıntısı derken üstüne bir de dezenfektan/görevi kötüye kullanma haberleri o kadar kötü ve rahatsız edici geliyor ki insana

Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, kendi şirketi Nanoksia'dan Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satan ve kabine değişikliğinde görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Eraslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eve kapanma, esnafın geçim sıkıntısı, işten çıkartılma korkusu, hastalanmaya dair ağır endişe, moral bozukluğu derken üstüne bir de dezenfektan/görevi kötüye kullanma haberleri o kadar kötü ve rahatsız edici geliyor ki insana..." ifadesini kullandı.

Eraslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığın iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.

Ruhsar Pekcan aynı gece, kabine değişikliğiyle görevden alındı yerine Mehmet Muş atandı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait ‘Nanoksia' adlı şirketin, bakanlığa sattığı dezenfektan fiyatının piyasanın üzerinde olduğu belirtildi.

Pekcan'ın bürokratlara gönderilen "Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması" mailinden 20 ay sonra bakan olduğu ortaya çıktı.