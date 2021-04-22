Ruhsar Pekcan'ın şirketi dezenfektanı bakanlığa piyasanın üzerinde fiyata satmış

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait ‘Nanoksia' adlı şirketin, bakanlığa sattığı dezenfektan fiyatının piyasanın üzerinde olduğu belirtiliyor. Nanoksia tarafından Ticaret Bakanlığı'na 175 TL'ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracı kuruluşa 100 TL'ye satıldığı, aracı kuruluşun da piyasada 150 TL'ye satışa sunduğu ifade ediliyor. Aynı dezenfektanın muadillerinin ise daha ucuz olduğu biliniyor.

Ticaret Bakanlığı, Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığın iddialarını doğruladığı açıklamasında, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" demişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla söz konusu dezenfektan alışverişinin medyaya yansımasının hemen ardından görevden alınan Pekcan’ın şirketine söz konusu satış için 1.5 milyon TL ile 9 milyon TL ödendiği ileri ortaya çıkmıştı. OdaTV'nin yayınladığı 18 Kasım 2020 tarihli faturada, beş litrelik dezenfektan için 175 TL fiyat biçildiği görülüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada da alışveriş kabul edilerek, Pekcan Ailesi'nin şirketinden 507.880 TL'lik dezenfektan alındığı belirtildi. Açıklamada, “Gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi. Oysa Nanoksia'nın dezenfektanı aracı bir firmaya 21 Aralık 2020'de 100 TL'ye sattığı ortaya çıktı. Aynı aracı firmanın dezenfektanı 8 Ocak 2021'de 150 TL'den piyasaya verdiği öğrenildi.

Bu arada, Nanoksia'nın en pahalı dezenfektanlardan biri olduğu belirtiliyor. Muadillerinin beş litresinin 75 TL'ye satıldığı kaydediliyor.