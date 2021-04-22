Kılıçdaroğlu'ndan "Pekcan'ın görevden alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakam büyük olsaydı Erdoğan onu büyükelçi yapabilirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanlığı'na kendi şirketinden dezenfektan satışı yaptığı doğrulayan ve kabine revizyonunda görevden alınan Ruhsar Pekcan'a yönelik olarak "Görevden almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, esprili bir dille "Bu durum beni biraz şaşırttı ama rakam büyük olsaydı Erdoğan onu kesin büyükelçi yapabilirdi. Ama rakam küçük olduğu için konsolos da yapabilir." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı, mesleki anılarımızı anlatarak andık. Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı dönemindeki bir anısını anlatarak sözünü bugüne bağladı: 'Gece yarısı saat 02.00'de Başbakan Özal, Gelirler Genel Müdürü Altan Tufan, Genel Müdür Yardımcıları olarak beni ve Tacettin Yinanç'ı başbakanlık konutuna toplantıya çağırdı. Özal'ın danışmanı merhum Adnan Kahveci ile toplantıdayız. Başbakan bizlere sordu: 'Tarım stopajından ne kadar vergi topluyorsunuz?' Ortalıkla birkaç dakika sessizlik oldu, saat 03.00 olmuş, ne bilelim ne kadar topluyoruz. Genel Müdür Yardımcımız Tacettin Yinanç Bey bir rakam söyledi hepimiz çok rahatladık. Tamam dedik bu saatte kim aksini söyleyecek? Diğer konulara geçtik aradan bir süre geçti, Özal dedi ki; 'Tacettin Bey verdiğiniz rakamlar doğru değil…' Herkes yine sus pus oldu. Özal saymaya başladı, Toprak Mahsulleri Ofisi; şu kadar buğday aldı, şu kadar arpa aldı, şu kadar fındık üretimi oldu, şu kadar pamuk üretimi oldu diye anlattı ve yanlarına fiyatlarını koyup o gün yüzde 7 olan tarım stopaj vergisini de çarpıp, bölüp hesap edip dedi ki; 'Verdiğiniz rakam ile ilgisi yok Tacettin Bey…'

Altan Bey dedi ki; Sayın Başbakanım biz bu soru için hazırlıklı gelmedik. Yarın toparlayıp size verelim rakamı…' Oradan anlıyorsunuz ki Devlet Planlama Teşkilatı'nda yılları geçmiş Turgut Bey devletin rakamlarına nasıl da vakıf. Yani devlet yönetimindeki ciddiyeti görüyorsunuz. Bilgisayar ve bugün olan iletişim o günlerde yok tabii. Biz ertesi gün bütün vergi dairelerine faks çekip soracak ve bu bilgiye ulaşacağız. Götürüp başbakana vereceğiz. Bugüne gelecek olursak, Erdoğan 128 milyar dolar için çelişkili cevaplar veriyor. '128 milyar dolar nerede?' sorusunu ek sorularla yeniden sormaya devam edeceğiz. Hangi bankaya, hangi talimatla, kime, hangi kur üzerinden bu 128 milyar dolar rezervini sattın?"



Yeniçağ Gazetesi İcra Kurulu başkanı Ahmet Yabuloğlu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sordu: 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın "ticaret yapan" Ticaret Bakanı'nı görevden almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' Kılıçdaroğlu esprili şekilde şöyle yanıt verdi; 'Bu durum beni biraz şaşırttı ama rakam büyük olsaydı Erdoğan onu kesin büyükelçi yapabilirdi. Ama rakam küçük olduğu için konsolos da yapabilir."

Ne olmuştu?

ODA TV'den Can Özçelik'in haberinde Ruhsar ve Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeleri yayınlamıştı.

Pekcan satışı doğrulamıştı. Aynı gece kabine revizyonuyla görevinden alınmıştı.

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