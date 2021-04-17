CHP'li Öztunç: Ticaret Bakanı Pekcan, Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan sattı

Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait şirketin Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından "AK Parti yeni bir skandala daha imza attı. Her gün AK Partililerle ilgili yeni yeni skandallar ortaya çıkıyor. Bu defa ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı ortaya çıktı" dedi.

Öztunç, "Yani Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eşiyle birlikte ortak olduğu şirketten kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan satmış. Sanki piyasada bu ürünü başka üreten kimse yokmuş gibi kendi firmasından kendi bakanlığı bu malları satın alıyor. Gerçekten inanılır gibi değil, tam bir skandal. Turizm Bakanı, turizm arazilerini kendi özel şirketine devrediyor. Ticaret Bakanı ise kendi özel şirketinden kendi bakanlığına malzeme satıyor. Bu inanılır gibi değil" diyerek durumu eleştirdi.

Öztunç'tan istifa çağrısı

CHP'li Öztunç şöyle devam etti:

"Yıllar önce Devlet Bakanı Güler İleri, babasının cenazesinin ilanına ilişkin bakanlık bütçesinden ödeme yapıldığı için bakanlıktan istifa etmişti. Şimdi Ruhsar Pekcan'dan bekliyoruz. Kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyonluk mal satılıyorsa hemen istifa etmesi gerekiyor. Tıpkı eski Devlet Bakanı Güler İleri gibi davranması gerekiyor. Güler Hanım, istifa etmişti, babasının cenazesine verilen ilanın parasının bakanlıktan ödendi diye. Şimdi de Ruhsar Pekcan'dan istifayı bekliyoruz."

Ne olmuştu?

ODA TV'den Can Özçelik'in haberinde Ruhsar ve Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeleri yayınlamıştı. Bakan Ruhsar Pekcan iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.