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Kültür-Sanat

'Star Wars 7'nin adı açıklandı

Disney dün gece Twitter’da bir açıklama yaparak, Star Wars Bölüm 7’nin adını duyurdu

07 Kasım 2014 10:42

Disney dün gece(6 Kasım 2014) Twitter’da bir açıklama yaparak, Star Wars Bölüm 7’nin adını duyurdu. Yeni filmin adı “The Force Awakens” (Güç Uyanıyor) olacak. 

The Verge sitesinde yer alan bilgilere göre başlık klasik bir Star Wars filminin adına sahip. Ayrıca daha önceki bölüm adlarından birini de hatırlatıyor. Ancak bu bir sürpriz değil. Zira filmin yönetmeni J.J. Abrams, daha önceki açıklamalarında bu filmin orijinal üçlemenin (Bölüm 4, 5 ve 6’nın) bir devamı niteliğinde olacağını belirtmişti.

Disney aynı zamanda Star Wars Bölüm 7’nin çekimlerinin bitmek üzere olduğunu da duyurdu. Tabii bu, filmin yakında yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Serinin hayranları, 2015 yılının Aralık ayına kadar beklemek zorunda. Tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de gösterime girecek olan filmin, 18 Aralık’ta sinemalara gelmesi bekleniyor.

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