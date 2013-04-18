Star Wars serisinin yeni filmi 2015'te vizyonda

Disney, geçtiğimiz yılın sonunda Lucasfilm'i 4,05 milyar dolara satın aldıktan merakla beklenen yeni filmlerin vizyon tarihini açıkladı.

'Star Wars' serisinin yeni filmleri 2015, 2017 ve 2019 tarihlerinde gösterime girecek.

Micheal Arndt'ın kaleme aldığı ve J.J. Abrams'ın yöneteceği 'Star Wars: Episode VII' 2015'te gösterime girdikten sonra 8. ve 9. filmler iki yıl arayla vizyona girecek.

Disney Başkanı Alan Horn, Yıldız Savaşları'nın başka karakterlerinden uyarlanacak filmler de çekileceğini söyledi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan bir anlaşmayla Disney, LucasFilm'i satın almış, anlaşma uyarınca, Lucasfilm, Pixar, Marvel, ESPN ve ABC dahil olmak üzere diğer markalarla Disney çatısı altında olacağı belirtilmişti.