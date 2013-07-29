Star Wars'un müziklerini yine John Williams besteleyecek

Kompozitör John Williams Star Wars serisinin yeni filmi "Star Wars: Bölüm VII"nin müziklerini bestelemek için seriye geri döneceği açıklandı. Bilim kurgu destanının bütün filmlerinin müziklerini besteleyen Oscar sahibi kompozitör Williams, "Bütün eğlencenin bir parçası olmaya devam edeceğim için mutluyum" diye belirtti. Williams ile ilgili haberin doğruluğu Lucasfilm'in başkanı Kathleen Kennedy tarafından, Almanya'da Star Wars hayranlarını buluşturan etkinlikte doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, StarWars.com sitesine verdiği röportajda Williams, geçmiş filmlerde yer alan bazı müzikleri kullanabileceğinin işaretini verdi. Williams, "Daha senaryoyu görmedim. Bu yüzden hikayeyi bilmiyorum. Ancak önceki temaları kullanmayı uygun kılacak var olan hikayelere yer verilmeyeceğini hayal edemiyorum" dedi.

60 yılı aşan kariyerinde Kompozitör Williams bestelediği, Jaws, E.T. ve ilk Star Wars filminin de dahil olduğu, film müzikleriyle beş Oscar kazandı.

Star Wars: Bölüm VII'nin yönetmeni J. J. Abrams, filmin müziklerini Willams'ın yapmasını istediğini belirtmişti. Röportajında yönetmenden övgüyle bahseden Williams, Abrams'ın "George Lucas'ın muhteşem destanının devam etmesi için kusursuz bir seçim" olduğunu belirtti.

Star Wars: Bölüm VII, 2015 yılında izleyicilerle buluşacak