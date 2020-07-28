Star gazetesi yazarı Tosun: Başkan Erbaş şahsında Başkan Erdoğan'a dava açıldı

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, İyi Partili Aytun Çıray'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmasını bugünkü köşesine taşıdı. Tosun suç duyurusu için, "Başkan Erbaş şahsında Başkan Erdoğan'a açılan dava" değerlendirmesinde bulundu.

Tosun, "Ayasofya’nın açılışına gösterilen en müşahhas tepki de dün bir siyasi partiden geldi. Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma günü irad ettiği hutbede, "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullandığı için eleştirilmişti. O da bu eleştirilere cevaben bir açıklama yapmış, genel bir hükmü seslendirdiğini söylemiş kimseyi şahsen hedef almadığını belirtmişti." ifadesini kullandı.

Tosun, "Bu açıklamaya rağmen dün (27 Temmuz 2020) İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefetten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Aslında bu parti Ayasofya’nın açılışına itiraz bir yana destek olmuş hatta sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu bu hususta tabanının sesine tercüman olan güzel bir çıkış yapmıştı. (Açılışta da Yavuz beyle karşılaştık ve camie birlikte girdik.) CHP böyle bir dava açsaydı yadırganmazdı, nitekim Atatürk’ün kurduğu ve hayatının sonuna kadar genel başkanlığını yaptığı partidir. İP’nin açması düşündürücü! Her neyse bu davadan bir sonuç çıkmayacağı biraz hukuk bilenler için nihan değildir." düşüncesini dile getirdi.

Tosun, "Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar' genel ifadesinden hakaret çıkarmak ancak öküz altında buzağı arayanların işi olabilir. Maalesef bu partide, ‘Diyanet ateist ve deist yetiştiriyor.’ diyebilen milletvekillerini de gördük. Bu parti mensuplarından bir kısmı açılışın tadını çıkarmak için heyecanlanırken bir başkasının böyle bir dava ile meşgul olması bu partiye ne kazandıracak bekleyip göreceğiz." görüşünü savundu.

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı. Erbaş Atatürk'ü hedef aldığına yönelik eleştirilere ise kimseyi hedef almadığını, genel bir ifade kullandığını belirtmişti.

İyi Partili Aytun Çıray, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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