Squid Game'in yönetmeni: Donald Trump, Squid Game'deki VIP'lere benziyor

Netflix'in tüm dünyada rekorlar kıran popüler dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı dizideki VIP'lere benzeterek, "Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi" ifadelerini kullandı.

Netflix'in en popüler dizisi olan Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, aslında 12 yıl önce ortaya çıkardığı senaryonun yeni hayata geçirilmiş olmasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin de olduğunu aktardı.

IndieWire'a konuşan Hwang, senaryonun ilk olarak 2008'deki küresel ekonomik krizde yazılmaya başlandığını ancak o dönem yapımcılardan pek ilgi görmediğini ifade etti.

Kripto paraların gündelik hayata girmesi, teknoloji devlerinin yükselişi ve ABD'de Trump döneminin başlamasıyla dizi için doğru zamanın geldiğini anladığını aktaran Hwang "Bana kalırsa Trump, Squid Game'deki VIP'lere benziyor. Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünyayla buluşması için doğru zaman olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

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