Gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye, Boztepe'nin gözaltına alındığını duyurdu. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi. Sputnik'in İstanbul ofisinde İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla polis tarafından arama başlatıldı.

Ayrıca Sputnik Türkiye İstanbul ofisinin Müdürü Maksim Durnev, ajans avukatları, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Türk polisleri, Sputnik’in İstanbul ofisinde toplantıya başladı.

Boztepe'nin İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

TIKLAYIN | Sputnik'in 3 çalışanı gözaltına alındı

TIKLAYIN | Rusya, Ankara'dan Sputnik çalışanlarına saldırı ve gözaltı kararına müdahale etmesini talep etti

DİSK Basın İş'in sosyal medya hesabından "Sputnik ekibine yönelik saldırının ardından gelişen gözaltılar, saldırının gerçek faillerini ortaya koyuyor. Gazeteciler devletler arasında yaşananların tarafı değil gözlemcisidir. Gözaltı operasyonları durdurulsun, gazeteciler serbest bırakılsın." paylaşımı yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya hesabından "Sputnik’in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez." açıklaması yapıldı.

Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Polis İstanbul’daki ofisimize geldi. Bir çalışanımız daha gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Evlerine saldırılan üç çalışanın da dün akşamdan beri Ankara’da polisin gözetiminde olduğunu belirten Simonyan, “Türkiye, ne bu?” diye sordu.

Rusya Dışişleri'nden açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı gazetecilerin gözaltına alınması üzerine açıklama yayınladı. Bakanlık gözaltıların gazetecilik haklarının ihlali olduğunu belirtirken, Ankara’ya duruma müdahale etme çağrısında bulundu. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Sputnik uluslararası haber ajansının Türkiye ofisi çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırı ve çalışanların gözaltına alınması, gazetecilik haklarının en kaba biçimde ihlali. Türkiye yönetimini duruma müdahale edip, Rus basın kuruluşlarının temsilcilerinin güvenliklerini sağlamaya ve olanlarla ilgili ayrıntıların açığa kavuşmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz.”

Ne olmuştu?

Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı" sorusunu iletti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Rusya haber ajansı Sputnik'in Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınmıştı.