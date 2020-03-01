Rusya, Ankara'dan Sputnik çalışanlarına saldırı ve gözaltı kararına müdahale etmesini talep etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara’da Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırı ve çalışanların gözaltına alınması üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, Ankara'ya duruma müdahale çağrısında bulundu.

Sputnik Türkiye çalışanlarının evlerine saldırı ve ardından 3 çalışanın gözaltına alınması üzerine açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaşananların gazetecilik haklarının ihlâli olduğunu söyledi. Bakanlık, Türkiye'de yetkilileri duruma müdahale etmeye çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sputnik uluslararası haber ajansının Türkiye ofisi çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırı ve çalışanların gözaltına alınması, gazetecilik haklarının en kaba biçimde ihlali. Türkiye yönetimini duruma müdahale edip, Rus basın kuruluşlarının temsilcilerinin güvenliklerini sağlamaya ve olanlarla ilgili ayrıntıların açığa kavuşmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN | Sputnik'in 3 çalışanı gözaltına alındı

Ne olmuştu?

Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı" sorusunu iletti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan evlerine saldırı düzenlenen 3 gazeteci bugün, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.