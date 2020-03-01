Sputnik'in gözaltına alınan 3 çalışanı serbest bırakıldı

Rusya haber ajansı Sputnik'in Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınmalarının ardından adliyeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu haber nedeniyle soruşturma başlatıldı.



Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, gözaltına alınan üç çalışan savcıya ifade vermek için Ankara Adalet Sarayı’na götürüldü.

Üç gazeteci ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı" sorusunu iletti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.