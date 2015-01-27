Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta, bugün yapılan tek maçla tamamlandı. Beşiktaş, 17. haftanın kapanış maçında, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 2. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'nin 39 puanla lider durumda bulunduğu ligde, sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarının ardından tamamlanmış oldu.



Haftanın son maçı, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yapıldı. 19 Mayıs Stadı'ndaki maçtan 69. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Olcay Şahan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlı takım, haftayı Fenerbahçe'nin ardından 38 puan ve averajla 2. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, devre arasına lider giren Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda 3-0 galip geldiği Kasımpaşa maçının ardından 17. haftayı da zirvede kapattı. 15 ve 69. dakikalarda Kuyt, 90+5'te de Caner Erkin'in golleriyle galip gelen sarı-lacivertli ekip, 39 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, dün sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek liderin ardından 38 puanla 2. sırada yer alsa da Beşiktaş'ın bugünkü galibiyetiyle 3. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı takımda 7. dakikada Sneijder ile 44. dakikada Bruma, galibiyeti getiren isimler oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 28 gol atıldı. Haftanın 3 maçı ev sahibi, 4 maçı ise deplasman takımlarının galibiyetiyle sonuçlanırken, 2 maç berabere bitti.

Gol krallığı

11 gol: Cardozo (Trabzonspor) Fernandao (Bursaspor), Burak Yılmaz (Galatasaray) Gekas (Akhisar Belediyespor)

9 gol: Demba Ba (Beşiktaş)

7 gol: Semih Şentürk (İstanbul Başakşehir), Muhammet Demir (Gaziantepspor) Edinho (Kayseri Erciyes)

17. haftanın sonuçları

Torku Konyaspor-Bursaspor: 2-3

Trabzonspor-Sivasspor: 3-1

İstanbul Başakşehir-Mersin İdmanyurdu: 2-2

Gaziantepspor-Balıkesirspor: 1-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Akhisar Belediyespor-Eskişehirspor: 2-2

Kardemir Karabükspor-SAİ Kayseri Erciyesspor: 1-2

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

18. hafta maç programı

30 Ocak Cuma



Akhisar Belediye-Balıkesirspor

Trabzonspor-SAİ Kayseri Erciyesspor.

31 Ocak Cumartesi

Kasımpaşa-İstanbul Başakşehir

Gaziantepspor-Medicana Sivasspor

Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe



1 Şubat Pazar



Torku Konyaspor-Eskişehirspor

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu

Galatasaray-Bursaspor.