T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray: 2 Çaykur Rizespor: 0

Karadeniz temsilcisini Sneijder ve Bruma'nın golleriyle geçen sarı kırmızılılar zirve takibini sürdürdü

25 Ocak 2015 20:44

Galatasaray ile Çaykur Rizespor ile ikinci yarının ilk maçında TT Arena'da karşı karşıya geldi. 

Saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray zirve takibini sürdürdü. Sarı kırmızılıların gollerini 7. dakikada Wesley Sneijder ve 44. dakikada Bruma attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 38'e çıkararak maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi.

İki takım karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı:

Galatasaray: Muslera - Sabri, Koray, Hakan, Telles - Emre, Selçuk, Melo, Sneijder, Bruma, Umut

Çaykur Rizespor: Serkan-Orhan, Koray, Sylvestre, Eren, Obraniak, Kıvanç, Tevfik, Ümit, Deniz, Holosko

Sakatlığı bulunan ve maç öncesi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı konuşmada, oynamak istediğini bildiren Burak Yılmaz, Çaykurspor karşısında yedek soyundu.

 

 

ETİKETLER

galatasarayçaykur rizesporsüper ligmaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24