Galatasaray: 2 Çaykur Rizespor: 0

Galatasaray ile Çaykur Rizespor ile ikinci yarının ilk maçında TT Arena'da karşı karşıya geldi.

Saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray zirve takibini sürdürdü. Sarı kırmızılıların gollerini 7. dakikada Wesley Sneijder ve 44. dakikada Bruma attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 38'e çıkararak maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi.

İki takım karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı:

Galatasaray: Muslera - Sabri, Koray, Hakan, Telles - Emre, Selçuk, Melo, Sneijder, Bruma, Umut

Çaykur Rizespor: Serkan-Orhan, Koray, Sylvestre, Eren, Obraniak, Kıvanç, Tevfik, Ümit, Deniz, Holosko

Sakatlığı bulunan ve maç öncesi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı konuşmada, oynamak istediğini bildiren Burak Yılmaz, Çaykurspor karşısında yedek soyundu.