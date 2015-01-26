Beşiktaş'ın yüzü Ankara'da güldü: 0-2

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mustafa Kamil Abitoğlu yönettiği mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Beşiktaş 69. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Olcay Şahan'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 38'e yükseltti.



Beşiktaş'ın 11'i



Tolga - Serdar, Franco, Ersan, Motta - Necip, Atiba - Gökhan, Oğuzhan, Olcay - Demba Ba



Gençlerbirliği'nin 11'i



Ramazan - Hakan, Ahmet, Tosic, Halil İbrahim, Doğa - Gosso, Mervan, Guido Koçer, Petrovic - Berat

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Hakem Mustafa Kamil Abitoğlu müsabakanın ilk düdüğünü çalıyor ve maça Gençlerbirliği başlıyor.

4. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Guido Kocer ortasını ön direğe doğru açıyor. Ön direkte topa iyi yükselen Ahmet Yılmaz Çalık kafasıyla şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hakan Aslantaş ceza sahası çizgisi üzerinde ortasını altı pasın içine doğru gönderiyor. Ramon Motta'nın hemen yanında topa yükselen Berat Tosun kafasıyla şutunu çekiyor ancak top çok az farkla auta çıkıyor.

14. dakikada sağ tarafta paslaşılarak kullanılan kornerin ardından tekrar topla buluşan Gökhan Töre, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Ön direkte Olcay Şahan kafasıyla topu arka direğe doğru aşırıyor ancak o noktada Pedro Franco topa dokunamıyor ve top doğrudan dışarıya çıkıyor.

25. dakikada orta alanda Necip rakibinden kaptığı topu doğrudan Demba Ba'ya atıyor. Demba Ba topla buluştuktan sonra Gökhan Töre ile verkaç yapıyor ve orta sahanın biraz ilerisinden ara pasıyla topu Oğuzhan Özyakup'a atıyor ancak kaleci Ramazan Köse'nin kontrolünde top auta çıkıyor.

32. dakikada kaleye çok uzak mesafede tam cepheden topla buluşan Oğuzhan Özyakup sert bir şut çekiyor ancak top kaleci Ramazan Köse'nin üstüne gidiyor.

34. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Radosav Petrovic şutunu çekiyor ancak top kalenin üstünden auta çıkıyor.

39. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Serdar Kurtuluş ortasını ön direğe doğru açıyor ancak Gençlerbirliği defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

42. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan Töre ortasını ön direğe yapıyor o noktada topla buluşan Ersan Gülüm topu arka direğe doğru Olcay Şahan'a aşırıyor . Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Olcay Şahan tekrar ortasını yapıyor ancak Gençlerbirliği defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla başladı.

49. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Ramon Motta ortasını ön direğe doğru açıyor. O noktada topa iyi yükselen Demba Ba kafayla şutunu çekiyor ancak kaleci Ramazan Köse sağ kale direğinin dibinden topu kornere çıkartmayı başarıyor.

53. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mervan Çelik, rakibi Ersan Gülüm'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekiyor ancak Tolga Zengin sert gelen bu şutu kurtarmayı başarıyor.

54. dakikada orta sahanın sol tarafında topla buluşan Radosav Petrovic, pasını Berat Tosun'a atıyor ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Guido Kocer ortasını yapıyor ancak ön direkte defans topu uzaklaştırmayı başarıyor. Uzaklaştırılan topu iyi takip eden Guido Kocer ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert bir şut çekiyor ancak kaleci Tolga Zengin bu şutu kurtarmayı başarıyor.

69. dakikada ceza sahası yayının hemen solunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Demba Ba şutunu yerden kalecinin kapattığı köşeye doğru vuruyor ve top filelerle buluşuyor.

77. dakikada ceza sahası dışında sağ tarafta topla buluşan Serdar Kurtuluş ortasını altı pas çizgisine doğru gönderiyor o noktada bulunan Olcay Şahan topun gelişine sağ ayağıyla yerden şutunu çekiyor ve fileleri havalandırmayı başarıyor.

83. dakikada Gökhan Töre son çizgiye kadar indikten sonra pasını hemen arkasındaki arkadaşı Kerim Frei'a atıyor. Kerim topun gelişine bekletmeden şutunu çekiyor ancak top kaleci Ramazan Köse'de kalıyor.

88. dakikada Olcay Şahan'dan aldığı pasla topla buluşan Demba Ba ceza yayının hafif solundan şutunu çekiyor ancak top doğrudan auta gidiyor.