Fenerbahçe zirveyi bırakmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ligin 16 maçlık ilk bölümünü lider tamamlayan sarı-lacivertli takım Dirk Kuyt'un bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirveyi bırakmadı.





İki takımın 11'leri

Kasımpaşa: Isaksson, Veysel, Donk, İlhan, Sancak, Alpaslan, Castro, Tunay, Scarione, Babel, Adem

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Meireles, Selçuk, Kuyt, Diego, Alper, Emenike

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başladı.

2. dakikada Diego'nun yerden pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Selçuk Şahin'in gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıkıyor.

3. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in ortası ile ön direkte buluşan Gökhan Gönül topu ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Egemen Korkmaz'a indiriyor. Egemen'in gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıkıyor.

5. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Diego'nun gelişine çektiği voleyi direk dibinde Andreas Isaksson kornere çelmeyi başarıyor.

8. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Dirk Kuyt kafayla Egemen Korkmaz'a indiriyor. Egemen'in altıpasa yakın bir noktadan sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşu kaleci Andreas Isaksson'da kaldı.

15. dakikada Raul Meireles'in pası ile sağ kanatta buluşan Emmanuel Emenike yerden pasını ceza sahası içerisindeki Diego'ya veriyor. Diego da hiç bekletmeden yerden pasını ceza sahası yayı çizgisi üzerinde bulunan Dirk Kuyt'a veriyor. Kuyt'un gelişine çektiği şut kaleci Andreas Isaksson'un sağından ağlarla buluşuyor.

18. dakikada Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin son çizgiye indikten sonra ortasını ön direkte bulunan Dirk Kuyt'a yapıyor ancak Kuyt bu topu ıskalayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oluyor.

25. dakikada Bruno Alves'in Adem Büyük'e yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Alpaslan Öztürk geçiyor. Alpaslan'ın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

36. dakikada İlhan Eker'in pası ile sol kanatta topla buluşan Oscar Scarione ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

39. dakikada Kasımpaşa yarı alanının ortalarında Ryan Donk ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Emmanuel Emenike kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

54. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in ortasını ön direkte Adem Büyük kafayla uzaklaştırıyor.

69. dakikada Dirk Kuyt'un bulduğu golle Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçti.

78. dakikada Alper Potuk'un kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Dirk Kuyt kafayla Diego'ya indiriyor. Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Diego'nun çektiği şutu kaleci Andreas Isaksson kurtarıyor.

80. dakikada Veysel Sarı'nın uzun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Adem Büyük'ün çektiği şut yan ağlarda kalıyor.

90. dakikada Selçuk Şahin'in Adem Büyük'e yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Tabare Viudez geçiyor. Viudez'in ortasını Egemen Korkmaz kafayla uzaklaştırıyor.

90+5'te Caner Erkin Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçiren golü attı.

Ayrıntılar geliyor...