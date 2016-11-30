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Spor

Spor dünyası Adana'ya kayıtsız kalmadı: Canımız yandı

Adana'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ile bir eğitmen hayatını kaybetmişti

30 Kasım 2016 11:54

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdundaki yangında 11 öğrenci, bir kadın eğitmen hayatını kaybetti. 22 öğrenci ise yaralandı. Spor dünyası bu acı olaya kayıtsız kalmadı ve sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaştılar.
 
İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle;

Fenerbahçe
 
Adana'nın Aladağ İlçesi'nde, orta öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı bir yurtta meydana gelen yangın faciasında ilk belirlemelere göre 11 öğrenci ve 1 bakıcının yaşamını yitirdiğini, 22 öğrencinin ise yaralandığını çok derin bir üzüntüyle öğrendik.
 
Bu elim olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, başta vefat edenlerin yakınları olmak üzere tüm Milletimize başsağlığı dileriz.

Galatasaray
 
Adana’nın Aladağ İlçesi’nde, civardaki köylerde oturan ailelerin ortaokul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta çıkan yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
 
Bu büyük acıyı yaşayan ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun.

Trabzonspor
 
Aladağ'da canımız yandı. Kalbimiz yangında hayatını kaybeden çocuklarımıza ağlıyor.

Eskişehirspor
 
Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda elektrik kontağından  çıktığı sanılan  yangında 11 öğrenci ve 1 görevlinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Hepimizi derinden etkileyen, yüreklerimizi dağlayan bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diler, yangından yaralı olarak kurtarılan öğrencilerimize de acil şifalar dileriz.

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