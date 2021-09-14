Sözcü yazarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a: Din adamı değil, AKP iktidarını girdiği çıkmazlardan kurtarmak için çaba harcayan bir siyasetçi!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, son günlerde yaptığı açıklamalar sebebiyle tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirdiği bir yazı kaleme aldı. Çölaşan, “Erbaş bir din adamı değil… Peki ne? AKP iktidarını girdiği çıkmazlardan kurtarmak için çaba harcayan bir siyasetçi! Dinimizi siyasete alet eden biri” dedi.

Ali Erbaş’a resmi olmayan bir görev verildiğini ifade eden Çölaşan, “AKP iktidarının bastonu, stepnesi ve kurtarıcı meleği” benzetmesini yaptı. “Bu memleketten nice Diyanet Başkanları geldi geçti ama böylesi, parti siyasetinin göbeğine bunun gibi balıklama dalanı hiç görülmemişti” diyen Çölaşan yazısının devamında şunları kaydetti:

“Beynini okumak mümkün olsa ortaya şunlar çıkardı: ‘Atatürk'e falan hiç yüz vermeyecek, onu unutturmaya çalışacağım. Benim görevim dinimizi kullanarak AKP iktidarını ayakta tutabilmektir çünkü toplumun en yumuşak karnı Müslümanlıktır. Sonu nasıl bitecek olursa olsun Tayyipgiller iktidarının bir numaralı adamı ve destekçisi olmayı sürdürmek zorundayım.’

Evet, Ali Erbaş isimli Diyanet Başkanı siyasete iyice soyundu. Beline Osmanlı'nın kılıcını takıp minberlerde nutuk atıyor. Yargıtay'ın yeni binasını Fatiha okuyarak açıyor. Emrindeki sonsuz para gücüyle Diyanet'i devlet içinde devlet yapmaya kalkışıyor. Eğer bildiği ve söyleyeceği bir şeyler varsa yukarıda kısaca değindiğim yolsuzluklardan, yoksulluktan, siyaset uğruna işlenen günahlardan, söylenen yalanlardan, yandaşlara hortumlanan haram paralardan söz etsin.

Ali Bey'in kutsal dinimizi bulunduğu makamın gücünden yararlanarak, hiç kimsenin ve hiçbir partinin çıkarlarına alet etmeye hakkı yoktur. Artık yeter… Biraz olsun susması ve haddini bilmesi gerekiyor."

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