Erdoğan, Ali Erbaş'ı aradı; vatandaşlara dinletti: Son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir. "

Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

"Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.