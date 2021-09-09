Halk TV yazarı Coşkun: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Cumhurbaşkanlığı anketinden Erdoğan’ın haberi var mı?

Halk TV yazarı Can Coşkun, eski Başbakan Binali Yıldırım’a yakın bir kaynağın kendisine, “Ali Bey'in Cumhurbaşkanlığı anketinden Cumhurbaşkanımızın haberi var mı acaba?" dediğini yazdı. Söz konusu anketin sonucunu ve fikrin kimden çıktığına ilişkin bilgisi olduğunu ancak yazamadığını söyleyen Coşkun, “Kim bilir? Parti dengelerine göre yakında birçok ‘off the record’ bilgi geçersiz kalabilir” diye yazdı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in,” Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor?” başlıklı yazısının ardından kulislerin hareketlendiğini belirterek, neler konuşulduğunu aktardı. “Albayrak kliğinden tutun da yenilikçi kanada dek AKP'nin büyük bölümü Erbaş'ın çok konuştuğunu düşünüyor. Söylemlerden ziyade, bu denli yüksek perdeden sadece Erdoğan'ın konuşması gerektiğini savunuyorlar” diyen Coşkun, Beştepe kaynaklarıyle ilgili de şunları aktardı:

“Hiç yalanlanamayacak bir ifade ile başlayalım zira bizzat ses kaydıyla tarafıma düştü. Cumhurbaşkanlığı'nın eski görünürlerinden birinin gönderdiği ses kaydı, ‘Erbaş hakkında ne düşünüyorsunuz?’ soruma karşılık olarak geldi. Kaynağım o kayıtta, futbol literatüründen kesitler de sunarak özetle şunları söyledi: ‘Final cümlesi hevesi var. Golü atmak bir kalibre gerektirir. Havada yakaladığı her topa kafa vurmak istiyor. Her tartışmada en sivri lafı söylemenin peşinde... Ama bir tonlama yapıldı kendisine.’”

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