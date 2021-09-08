Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Ali Erbaş Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor?” başlıklı bugünkü yazısında, Danıştay’ın yeni hizmet binası açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eleştirdi.

Erbaş’ın “İnanç, sokakta, mahallede, şehirde olmasın, insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın… Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. ‘İnançtan ayıklansın oralar adeta.' Bu düşünce, insanlığı bu noktaya getirmekte…” ifadelerini hatırlatan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Başkan istiyor ki o inancı gereği istiridye, midye, yengeç, karides yemiyor diye biz de yemeyelim. Başkan istiyor ki o inancı gereği alkol almıyor diye başkaları da almasın. Başkan istiyor ki o sakal bıraktı diye biz de bırakalım. Başkan istiyor ki Cumhuriyet kurumu mahkemeleri kapatalım kararları kendisi versin. Başkan istiyor ki o lüks makam aracına biniyor diye biz de binelim, o Türkiye'nin en büyük bütçesine hükmettiği gibi biz de edelim! (Bu kısmı şakaydı)

Bunların hepsi mümkün. Çözüm basit: Taliban'la aynı şeyi isteyen Sayın Erbaş'ı aynı zamanda Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı, Ticaret Bakanı, Adalet Bakanı ve Yargıtay Başkanı ilan edelim. Birileri 'şeyhülislam olmak istiyor”'diyor ya… Doğrusu o değil. Çünkü kendileri, bütün bu kurumların başında olmak istiyor ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrası dönem için Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kendisini “biçilmiş kaftan” görüyor.

Kendisi ulu önder Atatürk'e boşuna savaş açmıyor. Kendisi Laikliğe boşuna savaş açmıyor. Yakında cüppesini, imam sarığını çıkarıp 'lacileri' çekip siyasete atılır ve zirveye gözünü dikerse şaşırmayın. Siyasetle bu kadar içli dışlı olması boşuna değil!"

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