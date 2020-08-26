Sözcü yazarı Zeyrek: Fatih Portakal, yılın sürprizini yaptı, huzuru seçmesi zor olmamıştır diye düşünüyorum

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, FOX TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal'ın yılın sürprizini yaptığını belirtti. Zeyrek, "Kariyerinin zirvesindeyken emekli olup toprakla uğraşmaya karar verdi. Son zamanlarda iktidar destekçilerinden gördüğü baskıyı, evinin üzerinde uçurulan dronları, sosyal medyadan yağan küfürleri, hakkında açılan soruşturmaları dikkate alırsak, huzuru seçmesi zor olmamıştır diye düşünüyorum. Kendisine, kararını vermesini sağlayan hayallerindeki gibi huzurlu mutlu bir hayat diliyorum.Yolun açık olsun Sevgili Fatih." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Fatih'in FoxHaber ekibiyle birlikte zirveye taşıdığı ana haber çıtasının yerinde kalması, hatta daha da yukarı taşınması FoxHaber izleyicisinin en büyük beklentisidir. FoxHaber gemisinin kaptanı Doğan Şentürk'ün yıldız yaratma deneyimi ve desteği, yeni Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'yi de kısa sürede zirveye taşıyacaktır. Selçuk'a da yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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