FOX TV: Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini bildirdi

Haziran ayında ekranlara verdiği aranın ardından FOX TV'den ayrılma kararı aldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın kanal yönetiminden emekliliğini istediği açıklandı. FOX TV'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" dendi.

"İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir" denilen açıklamada, "Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FOX TV, ana haber programının geleceği için de, "Doğan Şentürk yönetiminindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir. Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz" denildi.

FOX TV'nin ardından Portakal'dan ilk açıklama

FOX TV'in emeklilik açıklamasının ardından Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Portakal, "Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum" dedi.

"Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım"

Portakal devamında da şunları ifade etti:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

Portakal'ın "Sarı Yelekler" eylemiyle ilgili yorumları tartışma yaratmıştı Gazeteci Fatih Portakal FOX Haber'de Fransa'daki "Sarı Yelekler" eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlere ilişkin değerlendirmesini yorumlamış; şöyle demişti: "Sayın İbrahim Kalın'ın, 'insanlar barışçıl gösteri yapmalılar' diye sözleri vardı... Haydi bakalım, barışçıl bir eylem için protesto edelim. Zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Haydi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa, korkudan, endişeden? 'Dayak yerim' vesaire. 'Hakkımı arayacağım; ama ne yaparım? Başım derde girer mi, girmez mi?' Kaç kişi çıkar Allah aşkına, söyler misiniz? İşte bu şekilde bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama maalesef uygulanamıyor..." Erdoğan ne demişti? Portakal'ın ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2018'de, "Bu ne terbiyesizliktir ya! Bir tanesi televizyon ekranından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, edep fukarası, bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir..." demişti. Erdoğan, iki gün sonra Portakal'ın aynı açıklamaları için, "Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni!” diye konuşmuştu. RTÜK'ten FOX TV'ye Portakal cezası Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın sözleri nedeniyle FOX TV’ye 1 ay önceki reklam gelirinden yaklaşık 1 milyon liraya denk gelen yüzde 3’lük para cezası ve 3 kez yayın durdurma cezası vermişti. Fatih Portakal hakkında soruşturma Gazeteci Fatih Portakal hakkında, ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı. Eşine ait çiftlikle ilgili 'kaçak yapı' iddiaları gündeme getirilmişti Öte yandan Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğinde kaçak yapılaşma olduğu yönündeki iddialar gündeme getirilmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı incelemede ise alanda kaçak yapıya rastlanmadığı ortaya çıkmıştı.

FOX TV'den Fatih Portakal'ın görevden ayrıldığına ilişkin yapılan açıklama şöyle: