FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim belli oldu

FOX TV'de Fatih Portakal'ın istifası sonrasında ana haber bültenini Selçuk Tepeli'nin sunacağı öğrenildi.

FOX TV, Fatih Portakal'ın kanal yönetiminden emekliliğini istediğini açıkladı. Portakal, istifasına ilişkin,"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım" açıklamasını yaptı.

Portakal'ın istifanın ardından boşalan ana haber koltuğuna Selçuk Tepeli'nin geleceği öğrenildi.

FOX Haber'in Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’le konuştuğunu aktaran gazeteci Candaş Tolga Işık, Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin geleceğini duyurdu. Işık'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Selçuk Tepeli kimdir?

Ana haberi sunacak olan Selçuk Tepeli, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Tepeli, genel yayın yönetmenliği görevinden 2020 yılı Ocak ayında istifa etmişti.