Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılma kararına kim ne dedi?

Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılma kararı almasının ardından sosyal medyada gazetecilerden yorumlar geldi.

Ayrılık kararı haberinin ardından Fatih Portakal, Twitter'da gündem oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Portakal'ın ayrılma kararını açıkladığı paylaşım altına ''Çok erken oldu. Keşke biraz daha kalabilseydin. Yolun ve bahtın açık olsun.'' diyerek duygularını dile getirdi.

Haber sunucusu İrfan Değirmenci, Fatih Portakal'ı çok iyi anladığını belirterek, ''Televizyon haberciliğinde hep hatırlanan bir isim olacak. Kendisine yeni hayatında mutluluklar dilerim...'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Merdan Yanardağ ise TELE 1 kapılarının Fatih Portakal'a açık olduğunu söyleyerek, ''Kendisiyle birlikte çalışmaktan mutlu oluruz'' dedi.

Sunucu ve gazeteci Nevşin Mengü, ''Çok çok iyi bir anchormandi. Bu kadar strese, huzursuzluğa dayanmak kolay değil. Yolun açık olsun Fatih'' ifadelerini kullandı.

Bir dönem Gülen Cemaati'nin kurumsal yüzü olarak bilinen, sonrasında Cemaat'e sert eleştiriler yapan Hüseyin Gülerce, ''FOX TV Fatih Portakal'ın istifasını açıkladı. Yerine gelecek isim, bundan sonraki yol haritasını gösterecek. Erdoğan düşmanlığı ile yola devam mı, yoksa objektif yayıncılık mı? Müjdelere sevinenlerden yana mı, yoksa sevinemeyip milletle ters düşenlerden yana mı olacaklar?'' şeklinde bir yorum yaptı.

TIKLAYIN: FOX TV: Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini bildirdi