Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Anadolu Ajansı’nın haberlerini kullanmak değil kullanmamak gazeteciliktir

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazetenin aboneliğini sonlandıran Anadolu Ajansı’ nı bugünkü köşesinde eleştirdi. Özdil, “Anadolu Ajansı artık devletin haber ajansı filan değildir, sarayın borazanıdır” görüşünü savundu.
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Özdil gazetesinin abonelik iptali için yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Sözcü'nün Anadolu Ajansı'nı okurlara şikayet etmek yerine, zaten çoktan Anadolu Ajansı aboneliğini kendisinin iptal etmesi gerekirdi" düşüncesini dile getirdi.
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AKP türevi yapıların yandaş medyadan gücünü aldığını belirten Özdil, "37 senelik profesyonel iletişimci olarak iddia ediyorum. Yandaş medyayı görmezden gelin… En geç altı ay sonra akp makepe kalmadığını görürsünüz” ifadesini kullandı.
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TIKLAYIN | AA: Sözcü gazetesi, bizim iyi niyetimizi görmek yerine, ısrarla saldırgan, hukuksuz yayınlarına devam ediyor
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Ne olmuştu?
Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Anadolu Ajansı’nın kendisinin de hapis cezası aldığını Sözcü davasına ilişkin hazırladığı haberde dosyada olmayan ‘tanıklar ve ifadelerin’ eklendiğini belirtti. Haberin İngilizce halinde bu yöntemin kullanıldığını dile getiren Doğru, “Müdür! Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın! Müdür! Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı'nı, iftira makinesi haline dönüştürdün. Işığımız gözüne dursun!” ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı, Sözcü gazetesinin iddialarına ilişkin, "Sözcü gazetesi, bizim iyi niyetimizi görmek yerine, ısrarla saldırgan, hukuksuz yayınlarına devam ediyor" açıklamasını yaptı. Sözcü gazetesi ise dün yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın aboneliklerini iptal ettiklerini duyurdu.
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