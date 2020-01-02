Sözcü yazarı Necati Doğru’dan AA Genel Müdürü’ne tepki: Ajansı iftira makinesine dönüştürdün

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Anadolu Ajansı’nın kendisinin de hapis cezası aldığını Sözcü davasına ilişkin hazırladığı haberde dosyada olmayan ‘tanıklar ve ifadelerin’ eklendiğini belirtti. Haberin İngilizce halinde bu yöntemin kullanıldığını dile getiren Doğru, “Müdür! Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın! Müdür! Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı'nı, iftira makinesi haline dönüştürdün. Işığımız gözüne dursun!” ifadesini kullandı.

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Doğru yazısında şu düşünceleri dile getirdi:

“Müdür Şenol Kazancı, bütün bu olana bitene rağmen AA'nın başında tutulmaya devam ediyor. Bu Müdürün başında bulunduğu AA, bu kez de benim de, yazımdan dolayı, 3 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildiğim Sözcü davasının haberi içine yine pis algı avcılığı, iğrenç bir yalan, vicdansız leke, hile ve hurda yapıştırmaya kalkıştı. İngilizce yazılmış haber metnine dosyada olmayan 'tanıklar ve ifadeler' ekleyerek dünyaya duyurdu.

Müdür!

Bu milletin ışığı.

Senin gözüne dursun.

Hem de dizine dursun.

Bu millet elektrik ışığı kullanıp karanlıkları aydınlatıyor. Elektrik ışığını kullanırken de vergiler veriyoruz. O vergiler toplanıyor AA'ya bütçe oluyor, sen de bu bütçeden yüklü maaşlar alıyorsun. Çocuğunu bu parayla büyütüyor, okutuyorsun. Yani milletin ışığı ile geçiniyorsun.

Gözüne dursun.

Dizine dursun.

Müdür!

2.5 yıl yargılandık.

7 celse hakimlerin ve savcıların önüne çıktık. Bu 7 celsenin hiçbirinde bize 'daha önce FETÖ ile bağlantısı olan 3 tanık var. 3 tanığı dinledik. Aleyhinize somut şu deliler var' denmedi.

Müdür!

Mahkemede hakimler, savcılar bize '3 tanık var, aleyhinizde somut şu belgeleri sundular' demediği halde ve dosyada kod ismiyle verilmiş bir ifade bulunmadığı halde başında tutulduğun AA, İngilizce habere iğrenç ve pis yalanı koydu.

Müdür!

Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın!

Müdür!

Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı'nı, iftira makinesi haline dönüştürdün.

Işığımız gözüne dursun!"

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Ne olmuştu?

Mahkeme, Yazar Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün, yazar Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı'a 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay, muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrılırken, Mediha Olgun beraat etti.