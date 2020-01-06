Sözcü’den aboneliğini iptal eden Anadolu Ajansı’na:  Okurlarımızın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına erişimi engellenecek

Ne olmuştu? Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Anadolu Ajansı’nın kendisinin de hapis cezası aldığını Sözcü davasına ilişkin hazırladığı haberde dosyada olmayan ‘tanıklar ve ifadelerin’ eklendiğini belirtti. Haberin İngilizce halinde bu yöntemin kullanıldığını dile getiren Doğru, “Müdür! Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın! Müdür! Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı'nı, iftira makinesi haline dönüştürdün. Işığımız gözüne dursun!” ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı, Sözcü gazetesinin iddialarına ilişkin, "Sözcü gazetesi, bizim iyi niyetimizi görmek yerine, ısrarla saldırgan, hukuksuz yayınlarına devam ediyor" açıklamasını yaptı. Sözcü gazetesi ise dün yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın aboneliklerini iptal ettiklerini duyurdu.