Sözcü’den aboneliğini iptal eden Anadolu Ajansı’na:  Okurlarımızın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına erişimi engellenecek

Sözcü gazetesi Anadolu Ajansı’nın tek taraflı olarak aboneliği iptal etmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Anadolu Ajansı, anayasaya, özgürlüklere ve demokrasiye aykırı bu tavrıyla Sözcü okurlarının habere ulaşım hakkını engellemiş oldu” denildi.
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Gazetenin ajansa yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirdiği vurgulanan açıklamada “Sözcü, akreditasyon uygulaması nedeniyle başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devletin kurumlarının büyük bölümünün toplantı, açıklama gibi etkinliklerini izleyememektedir. Bugüne kadar bu etkinlikleri çoğunlukla AA'nın servis ettiği haberlerle okurlarına duyurmuştur. AA'nın tek taraflı hukuksuz abonelik iptali, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlar ve iktidar yetkililerinin yapacağı açıklamaların Sözcü okurlarına erişimini de engelleyecektir” ifadesi kullanıldı.
TIKLAYIN | AA: Sözcü gazetesi, bizim iyi niyetimizi görmek yerine, ısrarla saldırgan, hukuksuz yayınlarına devam ediyor
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Ne olmuştu?
Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Anadolu Ajansı’nın kendisinin de hapis cezası aldığını Sözcü davasına ilişkin hazırladığı haberde dosyada olmayan ‘tanıklar ve ifadelerin’ eklendiğini belirtti. Haberin İngilizce halinde bu yöntemin kullanıldığını dile getiren Doğru, “Müdür! Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın! Müdür! Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı'nı, iftira makinesi haline dönüştürdün. Işığımız gözüne dursun!” ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı, Sözcü gazetesinin iddialarına ilişkin, "Sözcü gazetesi, bizim iyi niyetimizi görmek yerine, ısrarla saldırgan, hukuksuz yayınlarına devam ediyor" açıklamasını yaptı. Sözcü gazetesi ise dün yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın aboneliklerini iptal ettiklerini duyurdu.
TIKLAYIN | Sözcü yazarı Necati Doğru’dan AA Genel Müdürü’ne tepki: Ajansı iftira makinesine dönüştürdün
TIKLAYIN | AA: Sözcü gazetesi, bizim iyi niyetimizi görmek yerine, ısrarla saldırgan, hukuksuz yayınlarına devam ediyor