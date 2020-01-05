Anadolu Ajansı, Sözcü'nün aboneliğini iptal etti

Sözcü gazetesi, Anadolu Ajansı'nın aboneliklerini tek taraflı olarak sonlandırdığını duyurdu.

Sözcü gazetesi, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Anadolu Ajansı'nın tek taraflı olarak aboneliklerini sonlandırdığını duyurdu. Sözcü tarafından yapılan açıklamada ajansa yaptıkları ödemelerde gecikme olmadığı belirtili.

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, AA'nın Sözcü'nün aboneliğini iptal etmesine ilişkin şunları söyledi: “İnanamıyorum. Atatürk'ün talimatı ile kurulan bir ajans bu. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan ajansın böyle bir karar alması ilginç. Basının Türkiye'de geldiği nokta üzücü. Geri adım atılmalı. Sözcü'nün haber alma hakkı engellenemez. Hiçbir kurumun bu hakkı engellenemez.”

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise , “Anadolu Ajansı Cumhuriyetçi bir ajans iken bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ancak onlardan beklenen bir tavır. Basın üzerindeki baskılardan biri de bu. Menderes döneminde dahi Anadolu Ajansı'nın bu kadar taraflı haber yaptığı bir dönem olmamıştır” ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Anadolu Ajansı’nın kendisinin de hapis cezası aldığını Sözcü davasına ilişkin hazırladığı haberde dosyada olmayan ‘tanıklar ve ifadelerin’ eklendiğini belirtti. Haberin İngilizce halinde bu yöntemin kullanıldığını dile getiren Doğru, “Müdür! Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın! Müdür! Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı'nı, iftira makinesi haline dönüştürdün. Işığımız gözüne dursun!” ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesine açılan 'FETÖ' davasında gazetenin 7 çalışanına hapis cezası verildi.