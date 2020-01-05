Sözcü yazarı: AA, 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın açıklamasını neden yayınlayamadı?

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu, ajansın, Sözcü gazetesi davası hakkındaki haberlere dava dosyasında olmayan ‘tanıklar ve ifadeleri' eklediği yönündeki iddialarına dün yanıt verdi. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü gazetesinin Anadolu Ajansı’dan önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını yayınladığını hatırlatarak, "AA'nın Genel Müdürü, FETÖ'yle mücadele edenlerin gazetesi Sözcü'yle uğraşacağına, o geceyle ilgili gerçekleri anlatmalı!" düşüncesini dile getirdi.

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Gazete Duvar’ın Ağustos 2016 tarihli haberine köşesinde yer veren Aytunç Erkin, “AA, 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın açıklamasını neden yayınlayamadı?" sorusunu sordu. AA'nın 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı sansür uygulandığını öne sürdü.

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Aytunç Erkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Tarih 12 Ağustos 2016…'gazeteduvar' adlı internet haber sitesine mesaj ulaşır. Bir Anadolu Ajansı (AA) çalışanı şu iddialarda bulunur: '… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi otel önünde yaptığı açıklama AA görüntülü servisi tarafından geçilmedi. Cumhurbaşkanı, CNN Türk Hande Fırat'a bağlanmadan önce bu açıklamayı yapıyor. Olay şu şekilde: Antalya AA Bürosu açıklamayı beş bölüm halinde hazırlamış… Birinci bölümü göndermiş, diğerlerini göndermemiş. İlk bölüm 47 saniye. Ankara'da bulunan görüntü, Ankara ile ilgisi yok diye İstanbul'a göndermiş. O da açıklama çok kısa diye yayına vermiyor. 15 Temmuz gecesi hiçbir yönetici ortada yok. Olaya müdahale eden Cumhurbaşkanı kadrosuyla görüşen haberleşen de olmuyor. Hesap yerel muhabire kesilecek.' 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 28 gün sonra yayınlanan haber yerinde duruyor! Neden bu iddiayla girdim yazıma?

Hemen anlatayım: AA Yönetim Kurulu adına dün bir açıklama yapıldı.

Neden mi? Çünkü…

1 Ocak günü yazdık: 'Devletin ajansından Sözcü davasında algı operasyonu…' Okuyalım:

Yalan haber servisi

'…27 Aralık'ta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Gazeteciliğin yargılandığı davada mahkeme, SÖZCÜ yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verdi. Haberi Türkiye'deki abonelerine olduğu gibi duyuran AA, dünyadaki abonelerine ise gelişmeyi ‘yalan' katarak aktardı. Devletin ajansı, SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'la ilgili ‘olmayan' tanıkların, ‘olmayan' ifadelerini haberine koyarak, dünyayı davanın meşruiyetine inandırmaya çalıştı. AA'nın Gözde Bayar tarafından kaleme alınan İngilizce haberinde, (Mahkeme daha önce Akbay'ın yurt dışında FETÖ ile bağlantıları olduğunu söyleyen, adı açıklanmayan, basından 3 tanığı dinledi) ifadesini kullandı.'

AA'nın algı operasyonunu Sözcü ortaya çıkarmış oldu!

Ancak… AA Yönetim Kurulu açıklamasında şu vahim cümleler dikkat çekti: '… FETÖ irtibatı ve işbirliği mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan Sözcü Gazetesi'nin… Kendi FETÖ ile irtibat suçunu örtmeye çalışmakta, ajansımızı ve genel müdürümüzü hedef alarak okuyucusunun dikkatini dağıtmayı amaçlamaktadır.'

Bir algı operasyonu daha!

Tam da bu noktada düşünmesi ve yanıt vermesi gereken kurum Anadolu Ajansı'dır! Devam edelim…

AA, cep telefonu üzerinden gelen görüntüyü neden kullanmadı?

Üç gün önce yazdım…Bir kez daha yazıyorum!… Sabah yazarı Mahmut Övür'ün 19 Kasım 2016 tarihli yazısını okuyalım:

Soruşturmada ne oldu?

'… O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını almak için giden yerel gazeteci sayısı 12… Sadece AA değil, İHA ve DHA gibi ajanslar da var. Saat 00.04 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmak için kapıya çıkıyor. Yani CNN Türk yayınından yaklaşık 20-22 dakika önce. Ve CNN Türk'teki konuşmadan daha ayrıntılı ve 7 dakika süren bir konuşma yapıyor. Ancak bu açıklama Anadolu Ajansı (AA) dahil hiçbir yerde yayınlanmadı. Sorunun en önemli muhatabı hiç kuşkusuz AA ve Genel Müdürü Şenol Kazancı. Kazancı'yı TRT World gecesinde görünce o geceyi sordum. O da anlattı: ‘Açıklama haberi gelir gelmez, yerel muhabirleri gönderdik. Onlar da teknik olanaklar açısından yetersizdiler. Bize sadece cep telefonu üzerinden bir görüntü gönderildi ama o da kullanılacak gibi değildi. Tabii biz açıklamayı yazılı olarak abonelerimize geçtik ancak görüntü aktarmada sıkıntı yaşadık. Devreye bir de görüntünün önce İstanbul'a geçilip izin alınması meselesi girince iş uzadı ve yayın gerçekleşmedi. Burada arkadaşlarımızın ihmali de söz konusu. Bu yüzden de soruşturma açtık.'

Bir gariplik yok mu? Sabah yazarı Mahmut Övür devam ediyor:

'Peşini bırakmayalım'

'…O konuşma yerelde yayınlanan Gündem Gazetesi sahibi Temel Irmak tarafından Facebook'ta canlı yayınlanıyor. Ama ne hikmetse bu yayını ne ajanslar ne de televizyonlar görüyor. Neden sorusuna bugüne kadar tatmin edici bir cevap verilmiş değil. Çok açık, medya toptan o ilk konuşmayı görmedi. Arkasında büyük tezgâhlar, korkulardan kaynaklanan beklentiler aramayalım ama bu durumun da peşini bırakmayalım, neden acaba?'

Mahmut Övür'ün tespitleri doğru…

İşin peşini bırakmamak gerekiyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı AA'da kim sansürledi?

Bu sorunun yanıtı yok!

Daha da net bir soru: CNN Türk'te Hande Fırat Facetime ile canlı yayın yapabiliyorsa… İlk açıklamayı izleyen muhabirlerde telefon var ve televizyonlar bu açıklamayı telefondan canlı yayınlayabilirdi. Neden yapılmadı? Özellikle AA neden yapmadı?

Şenol Kazancı, Övür'e demiş ki… 'Görüntü kullanılacak gibi değil…'

Garip değil mi?

Darbe gecesi görüntünün netliği mi önemli?

Marmaris açıklamasını ilk veren Sözcü Sayın Şenol Kazancı, lütfen arşive bakın!

Gelelim SÖZCÜ'ye…O gece… www.sozcu.com.tr haberi önce ‘Erdoğan birazdan açıklama yapacak' diye sürmanşetten verdi. Haberin url'si de bu şekilde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00.04'te ilk açıklamasını yapmaya başladı. Açıklamadan hemen sonra ise sozcu.com.tr'nin İstanbul'daki merkezine telefonla ulaşmayı başaran gazetenin muhabiri Gökmen Ulu, ‘SON DAKİKA' haberi olarak bu gelişmeyi yazdırdı ve Erdoğan'ın çağrısı “saat 00:13'te” sozcu.com.tr'de ‘SON DAKİKA' haberi olarak 1'inci manşetten yayınlandı.

Bu esnada Erdoğan, CNN Türk'e bağlandığı için haberin spotu, 'Erdoğan CNN Türk yayına katıldı' şeklinde değiştirildi. CNN Türk televizyonunda Hande Fırat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirmiş olduğu görüşme/canlı yayın, SÖZCÜ Gazetesi internet sitesi sozcu.com.tr'de Gökmen Ulu tarafından yapılan bu haberden 11 dakika sonra, 16 Temmuz saat 00.24'te gerçekleşti.

Erdoğan'ın aynı yöndeki açıklamaları da diğer yayın organlarından çok daha önce SÖZCÜ internet sitesinde yayınlandı.

AA'nın Genel Müdürü, FETÖ'yle mücadele edenlerin gazetesi SÖZCÜ'yle uğraşacağına, o geceyle ilgili gerçekleri anlatmalı!"