Sözcü yazarı Turan: Fatih Portakal'ın işi bırakması mantıksız geliyor, işin içinde başka şeyler var

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılarak emekliliğini istemesini değerlendirdi. Turan, Portakal'ın işi bırakmasının kendisine mantıksız geldiğini belirterek, "İşin içinde başka şeyler var" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "FOX TV'de Fatih Portakal dönemi bitti… Bence kanala da yazık oldu, Fatih Portakal'a da… FOX Haber en çok izlenen bir programdı, Fatih Portakal da mesleğinin zirvesindeydi… Fatih Portakal yıllardır en çok izlenen sunucu olduğu halde neden işini bıraktı? Bu size mantıklı geliyor mu?Bana mantıksız geliyor doğrusu… İşin içinde başka şeyler var… Fatih Portakal'ın rekor düzeyde izlenmesinin nedeni, olaylara objektif bakarak 'Doğruya doğru', 'Yanlışa yanlış' demesiydi" görüşünü savundu.

Turan, "Bu iktidarın yaptığı işlerin çoğu yanlış olduğu için Fatih Portakal doğal olarak olaylara eleştirisel yaklaşıyor, düşüncelerini korkmadan, cesurca söylüyordu. Tabii, vatandaşlar adına yaptığı bu eleştiriler nedeniyle iktidarın şimşekleri onun üzerinde toplanıyor, tepesine yıldırımlar yağdırılıyordu." yorumunu yaptı.

Kanalın yaptığı açıklamanın da inandırıcı olmadığını savunan Turan, "Siz bu açıklamaya inandınız mı? Ben şahsen inanmadım… Mesleğinin zirvesinde olan, yaşı da pek ileri olmayan bir insan çok sevdiği görevi 'pat diye' bırakır mı? Yukarıda da dediğim gibi bu işin içinde bir iş var! Nedir bu iş?İktidarın ağır baskısı! Bu baskı dayanılamayacak ölçüye geldiyse insan bıkkınlık geçirip “Ben bu işte yokum” diyebilir. Fatih Portakal'ın da, FOX TV yönetiminin de ağır baskılara dayanamadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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