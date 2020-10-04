Sözcü yazarı Turan: Anayasa Mahkemesi'ni kaldırıp yerine 'Divan-ı Âli' diye eski tip bir mahkeme kurmanın hiçbir mantığı yok!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Anayasa Mahkemesi tartışmalarına ilişkin olarak, "Anayasa Mahkemesi'ni kaldırıp yerine 'Divan-ı Âli' diye eski tip bir mahkeme kurmanın hiçbir mantığı yok! CHP veya İyi Parti'nin desteği olmadan Anayasa Mahkemesi'ne hiçbir şey yapamazlar!" görüşünü savundu.

Turan, "Dokunulmadık, el atılmadık bir Anayasa Mahkemesi kalmıştı… İktidar onun da canına okumak istiyor. Yüce mahkemenin bir eksiği varsa tamamlarsın, yapısında bir yanlışlık varsa düzeltirsin… Tamamen yok etmek niye? Anayasa Mahkemesi'ni kaldırıp yerine 'Divan-ı Âl'” diye eski tip bir mahkeme kurmanın hiçbir mantığı yok! Bunlar adalet aramıyor, kendilerine itaat edecek bir heyet arıyor ve 'Adalet mülkün temelidir' ifadesi de hikâye oluyor!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "AYM'de evrensel hukuk ilkelerine bağlı olarak adalet dağıtmaya çalışan gerçek hukukçular var. Fakat… İktidar için hukuk ve adalet de nedir ki? Ülkede her şeyin 'emir-komuta' altında yürümesini istiyorlar! Ne yazık ki, demokrasi ve uygar dünyadan her geçen gün biraz daha uzaklaşıyoruz! İktidar rengini açıkça belli etti: Verilen hukuka uygun kararlar işine gelmediği için Anayasa Mahkemesi'ni sevmiyor! Peki, mahkemeyi lağvedebilir mi? Hayır! Bunun için Anayasa'yı değiştirmesi gerekiyor. Oysa iktidar ve ortağı Meclis'te Anayasayı değiştirecek sayısal güce sahip değil! Ne düşünürlerse düşünsünler, Türkiye'yi hangi yöne sürüklemek isterlerse istesinler, CHP veya İyi Parti'nin desteği olmadan Anayasa Mahkemesi'ne hiçbir şey yapamazlar! Cumhurbaşkanı'nın, emekli olan üyelerin yerine atadığı yeni hâkimlerle Anayasa Mahkemesi'nin kadrosu da, yapısı da zaten değişiyor ama iktidar ve ortağını bu bile tatmin etmiyor. Sanki memleketin tapusu onlara ait!" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

AYM'nin 'Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz' hükmünü iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamasına isim vermeden yanıt vermişti. Arslan, "Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin çağrısına destek vererek, "TBMM bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" açıklamasını yapmıştı.

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