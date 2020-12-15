Sözcü yazarı Saymaz: İrfan Fidan İstanbul Başsavcılığı'na iade edilebilir, bu kavga Adalet Bakanı Gül'ü bile koltuğundan edebilir

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 17 Aralık'ta Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılacak seçimi hatırlatarak, "İrfan Fidan İstanbul Başsavcılığı'na iade edilebilir, bu kavga Adalet Bakanı Gül'ü bile koltuğundan edebilir" görüşünü savundu.

"Fidan ve yardımcısı Hasan Yılmaz'la Adalet Bakanı Gül'ün çatıştığı savunuluyor"

Saymaz, "Eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın Yargıtay'a atanması yargıdaki iktidar kavgasını görünür hale getirdi.Başta FETÖ olmak üzere en kritik siyasi davalar; örneğin iş adamı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı davanın iddianamesi Başsavcı Fidan ve yardımcısı Hasan Yılmaz'ın imzasını taşıyor. İki ismin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu İstanbul Grubu'ndan olduğu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile çatıştığı savunuluyor." düşüncesini dile getirdi.

"Fidan'ın doğrudan Erdoğan ile muhatap olduğu ileri sürülüyor"

Saymaz, "Fidan'ın doğrudan Erdoğan ile muhatap olduğu ileri sürülüyor.Başsavcı Yardımcısı Yılmaz, iki ay önce hem Adalet Bakan Yardımcısı, hem Hakimler Savcılar Kurulu üyesi oldu. Yargı çevrelerine göre Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel isteği doğrultusunda Yargıtay'a atandı. Ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday oldu. Ancak bu işlem krize yol açtı. Bugüne dek Yargıtay'da, bir dava dosyası kapağını aralamadan AYM'ye gidilebildiği görülmedi. Yargıtay üyeleri, geleneklerin yukarıdan baskıya bozulmasına itiraz ediyor. Fidan'ın insani ilişkilerinin zayıflığından ötürü oy alamayabileceği konuşuluyor. Yargıtay'da 17 Aralık'ta yapılacak AYM adaylığı seçimleri için şimdiden sekiz yargıç adaylığını açıkladı. İlk üçe girenler Erdoğan'ın önüne gidecek. Erdoğan, üç isimden birini atayacak. Fidan'ın üç isim arasına girmesi için Yargıtay'da kulis çalışmaları başladı. Ya Fidan'a oy verilecek. Ya da bazı adaylar Fidan lehine çekilecek. Öte yandan, kavganın diğer tarafı da boş durmuyor." ifadesini kullandı.

"Fidan, İstanbul Başsavcılığı'na iade edilebilir, bu kavga Bakan Gül'ü bile koltuğundan edebilir"

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

"Eş zamanlı şekilde, Fidan'ın eşine şiddet uyguladığı iddiası ortaya atıldı. Bu arada, Fidan'ın vaziyeti netleşmediğinden İstanbul ve Ankara başsavcılıkları için atama yapılmadı. Bu durum İstanbul'da ilk kez yaşanıyor. Fidan seçilemezse kriz büyüyecek. İhtimal o ki, ‘Hakan Fidan' formülü işletilecek.2015 yılında milletvekili adaylığı için istifa eden MİT Başkanı Fidan'ın tekrar göreve dönmesi gibi İrfan Fidan da İstanbul Başsavcılığı'na iade edilebilir. Bu kavga Bakan Gül'ü bile koltuğundan edebilir."

TIKLAYIN | 27 Kasım’da Yargıtay’a seçilen eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan hızlı başladı: Anayasa Mahkemesi üyeliğine adayım

TIKLAYIN | İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' yönündeki iddialara yanıt: AYM adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu

TIKLAYIN | Ahmet Şık'ın 'üst düzey' bir yargı mensubu hakkındaki paylaşımına erişim engeli getirildi; soruşturma da açıldı

TIKLAYIN | İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan'dan Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu: İddialar hayal ürünü ve kurmaca