Ahmet Şık'ın 'üst düzey' bir yargı mensubu hakkındaki paylaşımına erişim engeli getirildi; soruşturma da açıldı

İstanbul Bağımsız Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'ın sosyal medya hesabından ‘üst düzey' bir yargı mensubu hakkında paylaştığı iddialara erişim engeli getirildi. İstanbul Başsavcılığı aynı zamanda Şık hakkında, "kamu görevlisine hakaret ve iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

Şık’ın paylaşımlarına göre, üst düzey yargı mensubu eşini dövdü. Eşi şikayetinde kendisini döven yargı mensubunu yolsuzlukla da suçladı. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar'la ilgili kendilerine ulaşan bir şikayet dilekçesi olmadığını açıkladı. Daha sonra iddiaları üzerine alınan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan açıklama yaptı.

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Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Şık, şunları söyledi:

"Önce HSK, sonra iddiaları üzerine alınan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan açıklama yaptı. İstanbul Başsavcılığı da içerikleri kaldırtıp "kamu görevlisine hakaret ve iftira" suçlarından soruşturma başlatmış. Nedir bu telaş?"

Ahmet Şık, avukat Mustafa Doğan İnal'ın Sabah gazetesinin "Ahmet Şık'ın iftirası elinde patladı! HSK'dan açıklama geldi" başlıklı haberiyle ilgili "Asıl sorun; bu müptezellere itibar suikastleri için mermi olan, bu aşağılık işlere sevinip dedikoduyu yayan, her mutsuzlukta kariyer arayan sözde 'bizden' görünen muhterislerdir" sözleri için ise "İddiaları üzerine alınan İrfan Fidan, 'AYM adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu' derken, konuya dahil olan Cumhurbaşkanı avukatı ise, 'Bizden görünen muhterisler' diyor. Ya FETÖ iddiası yalan ya da FETÖ'cüler İnal'ın 'bizden' dediği yapının içinde hala" dedi.