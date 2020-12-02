27 Kasım’da Yargıtay’a seçilen eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan hızlı başladı: Anayasa Mahkemesi üyeliğine adayım

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 27 Kasım’da Yargıtay’a üye olarak seçilen eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nde görevlendirilmesinden birkaç gün sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday oldu. Ocak ayında, AYM’nin Yargıtay kökenli üyesi Burhan Üstün’ün görev süresinin dolacak olması nedeniyle Yargıtay’da yapılacak seçimde aday olduğunu Yargıtay üyelerine yazıyla bildiren Fidan, “Genel Kurul’un takdirlerine arz ederim” ifadelerini kullandı. Kulislerde, Fidan’ın Yargıtay üyeliğine aday olurken, AYM üyeliğini hedeflediği ve Yargıtay’da, Fidan’ın AYM’ye seçilmesine kesin gözüyle bakıldığı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İrfan Fidan'ın AYM üyesi olması için Yargıtay seçimlerinin ertelendiğini öne sürdü. Yargıtay ise ertelemenin nedeninin pozitif vakalar olduğunu belirtti.

Fidan’ın, İstanbul Başsavcılığı’ndan alınarak, Yargıtay üyeliğine atanması, “yeni bir dönem başlıyor, tenzil-i rütbe” gibi yorumlara yol açmış, buna karşılık yargı kulislerinde, “Yargıtay’a atanması, hem Adalet Bakanlığı’nı İstanbul’da yeni bir oluşuma gidilmesi için rahatlattı, hem de Fidan’a terfi edeceği yeni görevler için yol açıldı” yorumlarının yapıldığını T24 aktarmıştı.

Fidan, 27 Kasım’da Yargıtay’a üye olarak seçildi. Görev yeri birkaç gün önce Yargıtay 12. Ceza Dairesi olarak belirlenen Fidan, AYM üyeliği için aday olduğunu açıkladı. Fidan, Yargıtay üyelerine bir yazı gönderdi. Fidan, yazıda, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkanlarım, saygıdeğer üyelerim; 27.10.2020 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildim. 1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığım meslek hayatıma sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam ettim. 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili, 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım. 2021 yılının Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday olduğum hususunu; Genel Kurulun takdirlerine saygılarımla arz ederim.”

Ocak’ta seçim

AYM’nin Yargıtay kökenli üyesi Burhan Üstün’ün görev süresi, Ocak 2021’de dolacak. Yargıtay Büyük Kurulu, Üstün’ün yerine, Yargıtay üyelerinden birini AYM üyesi olarak seçecek.

Seçim, “Fidan için ertelendi” iddiası



Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından, konuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Çelik, Fidan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her dediğini yaptığı için ödüllendirilerek Yargıtay Üyesi yapıldığını ancak henüz göreve bile başlamadan AYM üyeliğine aday olduğunu belirterek, Yargıtay Başkanlığı’nın da bu amaçla seçim tarihini 17 Aralık’a ertelediğini, muhafazakar kökenli 8 Yargıtay üyesinin de AYM adaylıklarından çekileceklerini öne sürdü. Çelik, şu ifadeleri kullandı:



“Alın size “Yargı Reformu”! Böylesi rezalet Yargıtay tarihinde görülmedi! Yapmış olduğu hukuksuzluklar nedeniyle ödüllendirilip (geçen hafta) Yargıtay’a üye seçilen İstanbul Eski Başsavcısı İrfan Fidan, Yargıtay’daki görevine bile başlamadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday oldu! Kulislerdeki bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın (Adalet Bakanına verdiği) talimatı üzerine, Anayasa Mahkemesi Üyesi yapılmak üzere, (bir anlamda koşullu olarak, adrese teslim!) Yargıtay üyesi seçildi! Asıl rezalet de Yargıtay’da Anayasa Mahkemesi üyeliği için bugün yapılması gereken seçim, İrfan Fidanın seçilmesi sağlanmak (talimat gereği yerine getirilmek) üzere (Yargıtay Başkanı tarafından) ayın 17’sine ertelenmiş! Plan tıkır tıkır işliyor! Şimdi sıra, Anayasa Mahkemesi üyeliği için önceden adaylığını açıklamış 8 (muhafazakar) üyenin adaylıktan vazgeçmesini sağlamak! Göreceksiniz adaylar çekilecek ve İrfan Fidan Anayasa Mahkemesine seçilecek! Zira Erdoğan’ın talimatının önünde durulamaz! Böylesi bir Yargı!..Sonuçta Erdoğan; bugüne değin tüm istediklerini kendisine vermiş İrfan Fidan’ı ödüllendirmiş olacak! Ayrıca Anayasa Mahkemesine de mesaj vermiş olacak! “Siz misiniz İstanbul Adliyesindeki hukuksuzlukları durdurmaya çalışan Yüksek Mahkeme üyeleri!” Alın şimdi! İşte Yargı Reformu!”



Yargıtay: Ertelemenin nedeni pozitif vakalar



Yargıtay ise üyelere gönderdiği yazıda, seçimin 21 Yargıtay üyesi, 84 tetkik hakim ve personel olmak üzere 102 kişinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Yazıda, 14 günlük karantina süresi nedeniyle seçimlerin 17 Aralık’ta yapılacağı ifade edildi.