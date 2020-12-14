İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan'dan Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu: İddialar hayal ürünü ve kurmaca

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan, haklarında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın eşini darp ettiği ve adının bazı yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin olarak, Şık hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrı ayrı dilekçelerle “hakaret” ve “iftira” suçları kapsamında suç duyurusu dilekçesi sunuldu. Yargıtay Üyesi Fidan, aile yaşantısında hiç yaşanmayan olayların yaşanmış gibi gösterildiğini vurgularken, eşi Sibel Özalp Fidan ise, iddiaların hayal ürünü ve kurmaca olduğunu belirterek, “Bu itham ve ifadelerle tarafıma ve aile yaşantıma hakaret edilerek onur, şeref ve saygınlığıma saldırılmış durumdadır. Leke sürmek bu kadar kolay olmamalıdır” dedi.

"FETÖ'nün operasyonu"

Yargıtay üyesi Fidan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Yalan, ortaya atanlar hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım" dedi. İddiaların ortaya atılmasına sebep olarak ise, "Anayasa Mahkemesi (AYM) adaylığım öncesi FETÖ'nün itibarsızlaştırma operasyonu" şeklinde cevap verdi.

"İsim belirtilmese de hedef alındı"

Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan, başta Ahmet Şık olmak üzere iddiaların yayınlandığı Evrensel ve Birgün Gazetesi sorumluları hakkında, "hakaret" ve "iftira" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay üyesi İrfan Fidan'ın avukatı aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, Ahmet Şık'ın yaptığı paylaşımların her ne kadar isim belirtmeden yapılmışsa da, açık bir şekilde İrfan Fidan'ın hedef aldığı vurgulandı.

"Aile yaşantısında hiç yaşanmayan olaylar yaşanmış gibi gösterildi"

Fidan'ın, söz konusu paylaşımlarla çirkin ithamlara da maruz bırakıldığı anlatılan dilekçede, "Söz konusu bu ifadelerle müvekkilimiz hakkında ağır isnatlarda bulunulmuş, hakaret edilerek onur, şeref ve saygınlığına saldırılmıştır. Yine müvekkilimize iftira atılarak, aile yaşantısında hiç yaşanmamış olaylar yaşanmış gibi gösterilmek suretiyle, müvekkilimiz kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmıştır. İlgili gönderileri yayınlayan kişi le birlikte hareket eden kişilerin eylemleri Türk Ceza Kanunu'nda şüphesiz ki suç teşkil etmektedir" denildi.

"Alçakça iddiaların gerçekliği bulunmamaktadır"

"Söz konusu gönderiye konu itham ve alçakça iddiaların hiçbir aslı, kaynağı, gerçekliği bulunmamaktadır" denilen dilekçede, haberin gerçekliğine bakılmaksızın araştırılmadan sırf Fidan'ın onur ve saygınlığını zedelemek için haber adı altında Evrensel ve Birgün Gazetelerinde paylaşıldığı anlatıldı. Dilekçede, basın meslek ilkelerine aykırı hareket ederek, soruşturulmaksızın ve doğruluğuna emin olunmaksızın iddiaların yayınlandığı belirtilerek, "Pervasızca ve zarar verme kastı ile gerçek dışı haberlerin kamuoyuna bu şekilde aksettirilmesi, müvekkilimizin şahsına yapılmış bir saldırı olduğu gibi, gazetecilik kurumuna da yakışmayan bir harekettir" ifadeleri kullanıldı.