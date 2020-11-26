Sözcü yazarı Saymaz: 10 yıl önce ayarını bozdukları adalet kantarı, işte şimdi günü gelmiş, Arınç'ı da tartmıştı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AKP kurucularından Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa etmesine ilişkin olarak, “10 yıl önce ayarını bozdukları adalet kantarı, işte şimdi günü gelmiş, Arınç'ı da tartmıştı.” yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Arınç, yargıdaki siyasal nitelikli ve hukuk dışı uygulamalara işaret ederken haklıydı. Fakat söz ettiği adalet kantarının ayarı, Şanal ve Bozkurt gibi çetecileri, sırtını sıvazlayarak yargıya yerleştirdiklerinde bozuldu. Erzincan Adliyesi basılıp Cumhuriyet değerlerine bağlı bir başsavcı gözaltına alınınca bozuldu. Arınç, 'Tuu size' diye tükürdüğünde bozuldu." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Suikast yalanıyla Kozmik Oda'ya namahrem eli değdiğinde bozuldu. Cadı avını 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diye alkışladığında bozuldu. Adalet mülkün damadı olduğunda bozulduVe bugün dava arkadaşları, elleriyle ve elbirliğiyle bozdukları bu adalet kantarda Arınç'ı tartıyor." görüşünü savundu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın HaberTürk'te katıldığı yayında"Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" dedi.

Erdoğan, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" düşüncesini dile getirdi.

Bu ifadeler ardından hükûmete yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini kullandı.

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