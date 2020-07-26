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Sözcü yazarı Özdil: Atatürk'e 'lanet' okuma nankörlüğünü gösteren Diyanet İşleri Başkanı Dürrizadelerin manevi mirasçısıdır!

26 Temmuz 2020 11:52

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir.  Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik, "Atatürk'e 'lanet' okuma nankörlüğünü gösteren Diyanet İşleri Başkanı… Tıpkı kendisi gibi Atatürk'e 'lanet' okuyan Mustafa Sabrilerin, Dürrizadelerin manevi mirasçısıdır!" yorumunu yaptı. 

Özdil yazısında, "Atatürk'ü hutbelerden çıkaran, Çanakkale Zaferi'nde 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de Atatürk'ü yok sayan, 10 Kasım hutbesinde bir fatiha bile okumayan diyanet işleri başkanı… Ayasofya'nın minberine çıkmış, bu topraklarda yeniden ezan okunmasını sağlayan Atatürk'e “lanet” okuyor. Bu milletin milli mücadele, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve cumhuriyet tarihi gayet net bir tercihtir… Ya Mustafa Sabrilerin safındasın, ya da Kuvayı Milliye'nin." düşüncesini dile getirdi. 

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.

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