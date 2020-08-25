Sözcü yazarı Çölaşan: Fatih Portakal iktidar baskısı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, FOX TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal'ın iktidar baskısı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını yazdı.

Çölaşan, "Gerek FOX TV ve gerekse kendisinin üzerinde çok büyük bir iktidar baskısı vardı. Günümüz iktidarı hem de en yetkili ağızlardan, Fatih'i bu açıdan çok eleştirdi, üzerine gitti. FOX adından da belli olduğu gibi yabancı bir televizyon kanalı… Kanalın ABD'de bulunan merkezine doğrudan ve dolaylı yollarla, ellerindeki her kozu kullanarak baskı yapmayı denediler. Ancak elin oğlu yerli kuruluş olmadığından, bu baskılara kapısını kapadı. Medya özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü diyerek dikkate almadı." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Kanalın 'Sabıka kaydında' sadece Fatih Portakal değil, İsmail Küçükkaya'da yer alıyordu.Onun da sabah saatlerinde yayınlanan programları iktidarın tepkisini yıllardır çekiyor. Sabah İsmail, akşam Fatih!.. AKP iktidarı bu iki yayın nedeniyle geriliyor, tepki veriyor, hatta yeri ve zamanı geldiğinde posta koymaktan çekinmiyordu. Ancak dedim ya, FOX bir yabancı kanaldı. İktidarın baskısı yerlilere geçiyordu da merkezi ABD'de olan bir yayın kuruluşu üzerinde etkisi olmuyordu!" değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Sonuçta herkes şunu iyi bilsin!.. Fatih Portakal görsel medyada AKP iktidarının boy hedeflerinden belki de en önde geleni idi. İstifasında sunmuş olduğu “Artık içsel devrim yapacağım” gerekçesinin gerçek olduğunu kimse zannetmesin.Mecburdu… Çıktığı kanalla birlikte kendisinin üzerinde yoğunlaşan iktidar baskısı nedeniyle, böyle bir neden göstererek istifa etmek zorunda kaldı. Yolu açık olsun. Bakalım bundan sonra neler olacak, sırada kimler var!" ifadesini kullandı.

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