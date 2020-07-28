Sözcü yazarı Çölaşan'dan Diyanet İşleri Başkanı'na: O kılıç kuşanmalı yıllar çoktan bitti bayım, artık lâik Türkiye Cumhuriyeti var

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün kılıçla cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı bugünkü köşesinde eleştirdi. Çölaşan, "O kılıç kuşanmalı yıllar çoktan bitti bayım, artık lâik Türkiye Cumhuriyeti var" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Son Ayasofya olayında haddini iyice aştı. Elinde kılıçla Osmanlıcılık oynamaya, şov yapmaya kalkıştı! Kendisinin fikri miydi, yoksa bir başkası tarafından verilen emir miydi, bunu ne yazık ki bilemiyoruz. O kılıç kuşanmalı yıllar çoktan bitti bayım, çok gerilerde kaldı. Artık lâik Türkiye Cumhuriyeti var. Bu sana ders olsun… Şimdiden sok o kılıcı kınına, bir daha da eline almaya sakın ola ki yeltenme." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Marifeti' o kadarla da kalmadı… Şimdi başında olduğu kurumu kuran, ülkemizi o zor koşullar altında bile yobazların, din düşmanlarının, hurafecilerin, hilafet yandaşlarının elinden kurtarıp gerçek Müslümanlığı öğretmeyi amaçlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü de, ismini veremeden lanetlemeye kalkıştı. Diyanet'in başında olan Ali Erbaş isimli bu adam kimdir, ne yapmak istemektedir? Bu pilav daha çook su kaldıracak, gözler hep üzerinde olmalıdır." yorumunu yaptı.

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

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