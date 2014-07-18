Sosyal medyada Hitler'in önlenemez yükselişi

Dünya Kupası sırasında Almanya'nın başarılarına ithafen şaka olarak başlayan Adolf Hitler referansı, İsrail Filistin çatışmasıyla ciddileşti ve yayıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, sosyal medyada "Hitler"e referans vermek yeni bir şey değil. Örneğin Twitter'da son 12 ayda "Hitler" ismi 10 milyondan fazla kullanılmış.

Ancak Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonu olması ve İsrail Filistin çatışması nedeniyle "Hitler" ismi her zamankinden fazla paylaşılır oldu.

Twitter ve Facebook'ta #HitlerWasRight (Hitler haklıydı), #HitlerDidNothingWrong (Hitler yanlış bir şey yapmadı) ve #IfHitlerWasAlive (Eğer Hitler yaşasaydı) etiketlerinin paylaşılma sayısı geçen hafta 15 bini geçti.

Etiketler, açıkça ifade ettikleri gibi, anti-semitist bir yaklaşım içeriyor. Ancak etiketin kullanıldığı paylaşımların çoğunda, bu ifadeleri kullanan kişiler eleştiriliyor ve kınanıyor.

Yıldız Tilbe'den tartışılar Hitler tweetleri

Geçen hafta Türkiye'de de benzer bir olay yaşandı. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin "Allah hitlerden razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcaaz" şeklinde bir tweet atması, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.



Tilbe, özür taleplerine yanıt vererek, eski tweet'ini silmiş ve yeni bir tweet atarak "sadece hitleri karıştırdığım için pişmanım çünkü o da günümüzde zulüm yapan Yahudilerle aynı, hiçbir farkları yok" yazmıştı.



Türkiye Hahambaşlığı - Türk Musevi Cemaati Yıldız Tilbe'nin tweet'lerine atfen "... ırkçı ve nefret yayan sözleri ve yaklaşımı esefle kınıyor, Türk Ceza Kanunu’ndaki nefret yasası kapsamında bu söylemlerin değerlendirilerek gereken hukuki işlemlerin yargı yetkilileri tarafından biran evvel başlatılacağına inanıyor ve bekliyoruz" şeklinde bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

Dünya Kupası'nda şaka olarak başladı

Bu etiketler, ilk olarak Dünya Kupası maçlarında kullanılmaya başlandı. Örneğin bir tweet'te "Bence Almanlar rakiplerini 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi yendiler. #HitlerYablışBirSeyYapmadi" denildi. Yine Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yendiği maça atıf yapan bir Malezyalı milletvekilinin "Helal size.. Tebrikler.. Çok yaşa Hitler..." şeklinde bir tweet atması, tepkilere neden olmuştu.

Dünya Kupası sırasında Hitler'e referans vererek atılan tweetlerin çoğu muhtemelen dalga geçmeyi hedefliyordu. Ancak İsrail Filistin çatışması kızıştıkça, bu etiketler ve tweetler, anti-semitist bir yaklaşımla paylaşılır oldu.



'Fanatikçe ve nefret dolu'

Sağduyulu ve barış talep eden bir çok paylaşımın yanı sıra, bu etiketlerle Filistin'i savunanlar da oldu. Yarı Filistinli yarı Amerikalı Yasmeen Serhan, "#HitlerWasRight" (HitlerHaklkıydı) etiketini kınadığını söylüyor ve bu paylaşımları "fanatikçe" ve "nefret dolu" bulduğunu belirtiyor. Serhan "Böyle bir yaklaşımın Filistin muhalefetinde yeri olamaz" diyor.





Haham Kenneth Cohen, Twitter'da bu tür etiketleri kınayan paylaşımlar yapıyor. Haham Cohen, "Bu paylaşımlar insanları tahrik etmek, olayı kızıştırmak için yapılıyor. Ayrıca bu paylaşımları yapan insanların kendilerine zarar veriyor" diyor.

Cohen, bu süreçte insanların tansiyonu düşürmek için çabalaması gerektiğini vurguluyor. Haham'a göre insanlar sosyal medyada, kişisel olarak asla söyleyemeyecekleri şeyleri söyleyebiliyor.

'İnternet olmadan önce de muhtemelen vardı'

Geçmişte Naziler üzerine araştırmalar yapan Mike Godwin, insanların sık sık Hitler karşılaştırması yapmasının şaşırtıcı olmadığını söylüyor.



Godwin'in iddiasına göre, internetteki tartışmalar yeterince uzun sürerse, konu eninde sonunda Hitler veya Nazilere gelecektir. Godwins, "Hitler, Batı'nın şeytan modeli" diyor ve kızışan tartışmalarda şeytan modelinden kaçamayacağımızı söylüyor.

Godwin, "İnternet olmadan önceki tartışmalarda Hitler'e referans muhtemelen vardı" diyor. Ancak ona göre internet ve sosyal medya, bunu daha görünür hale getiriyor.